Cada 2 de abril, Mar del Plata se convierte en un punto clave de conmemoración para los veteranos y familiares de los caídos en la Guerra de Malvinas. Con actos oficiales este miércoles, homenajes y una comunidad cada vez más involucrada, la memoria de los héroes sigue presente en cada rincón de la ciudad.

En este contexto, José Lambertini, presidente del Centro de ex combatientes de Malvinas, dialogó con El Marplatense y compartió sus reflexiones sobre la memoria, el reconocimiento y la lucha de quienes participaron en el conflicto.

"Los recuerdos de la guerra claramente no son buenos, de hecho, son malos. Este día es especial y es imposible no recordar, no vivir la previa y lamentablemente hay que enfrentar el post 2 de abril. Hoy, Día del Veterano y de los Caídos, de los verdaderos héroes, los medios hacen fila para hablar con el centro de soldados y eso es buenísimo", expresó.

El referente de los veteranos recordó cómo se gestó el primer acto conmemorativo en la ciudad. "Cuando iniciamos el primer homenaje, solo había césped, pero hoy tenemos algo hermoso, un monumento que construimos con nuestras propias manos. Esto nos hizo recordar que estábamos solos, recién habíamos salido del combate. Afortunadamente logramos tener un espacio muy lindo, mantenido de forma impecable, y hay que agradecerle a Costanza Addiechi y al personal de la Municipalidad que se encarga", sostuvo.

Lambertini también hizo referencia al largo proceso de "Malvinización" que llevaron adelante en una sociedad que, según él, inicialmente los ignoró. "Nosotros contábamos la historia cruda desde el primer momento, pero la gente no quería escucharla. Decimos que inauguramos el INADI porque fuimos el primer sector estigmatizado como los loquitos de la guerra, los pobres pibes, eso éramos. Ahí empezamos a trabajar enojados por ese olvido, ese desamparo y discriminación. No estábamos tristes sino enojados. Tuvimos compañeros suicidados y eso pesa más que un muerto en combate, pero por suerte ese enojo nos hizo jurar trabajar por nosotros mismos y por la honra", relató.

Esa lucha, según el ex combatiente, derivó en la consolidación del homenaje que se mantiene vigente cada 2 de abril. "Nos propusimos venir cada año, aunque estemos solos, sin nadie, porque hay que honrar a nuestros compañeros. Y así lo hicimos, al otro año volvimos y éramos algunos más, y logramos construir con nuestras propias manos un monumento. Ya desde 1986 aproximadamente, se comenzó con nuestro acto oficial, con protocolo, en donde la gente empezó a vernos y acercarse", concluyó.

El compromiso de los ex combatientes sigue intacto y, con el correr de los años, su mensaje ha logrado permear en la sociedad. La memoria de Malvinas no se apaga, sino que se fortalece con cada homenaje, con cada historia contada y con cada acto de reconocimiento a quienes lucharon y a quienes ya no están.