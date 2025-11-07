Argentina volvió a vivir desde adentro la Fórmula 1 gracias a la irrupción de Franco Colapinto. El nacido en Pilar. Apareció en la máxima categoría del automovilismo mundial el año pasado con la escudería Williams. Sin embargo, no pudo conservar su lugar en el equipo y comenzaron las incógnitas.

El 2025 lo revitalizó con la contratación por parte de Alpine y le aseguró una segunda temporada en la F1. Pero los resultados no fueron los esperados y las dudas comenzaron a circular. ¿Continuará en el 2026?

La respuesta llegó y la mejor noticia también: confirmaron a Franco Colapinto para el 2026, continuando en Alpine.

“La Fórmula Uno es un juego de números. Durante un fin de semana de carrera, se trata de analizar datos, temperaturas de la superficie y perseguir cada milésima de segundo de mejora en el tiempo por vuelta. Hoy, viernes, en el Gran Premio de São Paulo, también está dedicado a nuestro número 43, ya que el equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado que Franco Colapinto completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2026″, fue el anuncio que realizó el equipo, jugando con las fechas del acuerdo.

