La comunidad universitaria de Mar del Plata realizará este martes una nueva marcha federal en defensa de la educación pública y en reclamo de mayor financiamiento para las universidades nacionales. La concentración comenzará a las 16 en el complejo Manuel Belgrano, ubicado en Funes y Roca.

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La movilización partirá media hora después por San Lorenzo hasta avenida Independencia, donde se sumarán sindicatos y organizaciones gremiales de la ciudad. Se espera una importante convocatoria de estudiantes, docentes y trabajadores nodocentes.

El recorrido continuará por Independencia hasta Colón, sector en el que confluirán agrupaciones sociales, feministas y organismos de derechos humanos que acompañarán la protesta universitaria.

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La columna avanzará luego hacia avenida Luro, donde frente al Monumento a San Martín se realizará el acto central de la jornada. Allí se leerá un documento conjunto con críticas al ajuste sobre el sistema universitario.

La protesta se da en medio del conflicto entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei por el presupuesto educativo y la actualización salarial del sector.

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