Las plataformas tienen como máximo atractivo esta semana el regreso de los muppets con el especial The Muppet Show, además del estreno de la cuarta temporada de El abogado del Lincoln, el arribo de la exitosa serie Más que rivales y la nueva película de James L. Brooks Ella McCay: imperfectamente perfecta.

SERIES

Miércoles 4

Especial: The Muppet Show

-Disney+

-Kermit, Miss Piggy y toda la pandilla regresan al legendario Teatro Muppet para un nuevo especial lleno de música, risas y el caos de siempre. Esta vez, se suman al escenario a Sabrina Carpenter y Seth Rogen, continuando el legado de grandes iconos que han pasado por el show de Jim Henson desde los años 70.}

Jueves 5

El abogado del Lincoln // Temporada 4

-Netflix

-Injustamente acusado, Mickey se juega el todo por el todo para limpiar su nombre. Su misión: descubrir al culpable y proteger su bufete frente a una acusación que no da tregua.

Viernes 6

Salvador

-Netflix

-Un padre enfrenta su peor pesadilla al descubrir que su hija lidera un grupo neonazi. Dividido por el dolor, deberá luchar contra una ideología de odio que destruye los valores que él mismo le enseñó. Con Luis Tosar, Claudia Salas, Leonor Watling.

Más que rivales

-HBO Max

-Dos estrellas del hockey, una rivalidad legendaria y una atracción prohibida. A través de los años, Shane e Ilya deberán decidir qué pesa más: su deseo de ganar o el descubrimiento de un amor que desafía todas las reglas del juego.

PELÍCULAS

Viernes 6

Ella McCay: imperfectamente perfecta

-Disney+

-Una comedia sobre una joven idealista que lucha por equilibrar su carrera y su vida familiar. Protagonizada por Emma Mackey junto a un elenco estelar que incluye a Jamie Lee Curtis y Woody Harrelson, es una historia sobre cómo amar a los tuyos... y sobrevivir en el intento. Dirigida por James L. Brooks.

M3GAN 2.0

-HBO Max

-Para salvar el futuro, hay que liberar al pasado. Gemma actualiza a M3GAN, convirtiéndola en una versión más letal y poderosa para enfrentar una amenaza que pone en jaque la existencia humana.

