La lupa en las plataformas: temporada 8 de “Outlander”, entre las novedades de la semana
Además en series se estrenan “El joven Sherlock” y “Rooster” con Steve Carell, mientras que en películas llega “Plaza Lezama” al streaming. También un concierto en vivo de Harry Styles.
Esta semana en las plataformas llegará el final de la exitosa serie Outlander con su octava temporada. Además, El joven Sherlock producida por Guy Ritchie y Rooster con Steve Carell. En materia de películas, se podrá ver Plaza Lezama al streaming. También se podrá ver un concierto en vivo de Harry Styles.
SERIES
Martes 3
Furtivo
-AppleTV
-Franck y sus amigos de toda la vida salen a cazar cada fin de semana, hasta que una jornada se cruina cuando un grupo desconocido comienza a perseguirlos sin motivo aparente. Adaptación de la novela Shoot, de Douglas Fairbairn, con Benoît Magimel y Mélanie Laurent.
Miércoles 4
El joven Sherlock
-Prime Video
-Ambientada en el Oxford de la década de 1870 y con episodios de aventura en el extranjero, la serie narra las primeras peripecias de un adolescente brillante y anárquico, antes de convertirse en el célebre detective de Baker Street. Con Guy Ritchie en el equipo creativo, protagonizan Hero Fiennes-Tiffin, Joseph Fiennes, Natascha McElhone y Colin Firth.
Jueves 5
Vladimir
-Netflix
-Una mujer de mediana edad -escritora, profesora, esposa y madre- desarrolla una obsesión peligrosa con su carismático nuevo colega, Vladimir. A medida que se desdibujan los límites y se acumulan los secretos, su vida comienza a desmoronarse y ella arriesga todo para concretar sus fantasías más ocultas. Con Rachel Weisz, Leo Woodall, John Slattery.
Viernes 6
Spidey y sus sorprendentes amigos // Temporada 4
-Disney+
-El equipo de Spidey vive una nueva aventura en altamar, con telas de agua, trajes de piratas, vehículos subacuáticos y la Isla Spider como escenario. Juntos deberán aprender a usar sus nuevos poderes para derrotar a Hydro-Man y frenar los planes del Duende Verde y Doc Ock.
Sábado 7
Outlander // Temporada 8
-Disney+
-En la octava y última temporada, Jamie y Claire regresan a Fraser’s Ridge y descubren que la guerra ha alcanzado su hogar. Entre nuevas amenazas y secretos familiares que salen a la luz, deberán decidir qué están dispuestos a sacrificar para proteger su comunidad y, sobre todo, para permanecer juntos.
Domingo 8
Rooster
-HBO Max
-Greg Russo, un escritor consagrado, se adentra en el mundo académico para apoyar a su hija Katie, profesora en una universidad de élite, tras la infidelidad de su marido. Mientras intenta acompañarla sin invadir su espacio, debe adaptarse a un entorno que le resulta ajeno y a una relación padre-hija en plena transformación. Creada por Bill Lawrence, con Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler.
PELÍCULAS
Jueves 5
Cuando el cielo se equivoca
-Prime Video
-Gabriel, un ángel bienintencionado pero torpe, desciende a la Tierra para ayudar a Arj, un organizador de conciertos en crisis, y a Jeff, un acaudalado inversor. Sin embargo, sus intervenciones desencadenan consecuencias inesperadas que complican aún más sus vidas. Con Keanu Reeves, Aziz Ansari y Seth Rogen, dirigida por Ansari.
Viernes 6
Máquina de guerra
-Netflix
-Durante la fase final de selección del Ejército de Estados Unidos, el entrenamiento de un equipo de élite se transforma en una desesperada lucha por la supervivencia frente a una amenaza inesperada y letal. Dirigida por Patrick Hughes, con Alan Ritchson y Dennis Quaid.
Parque Lezama
-Netflix
-Adaptación de la obra teatral de Herb Gardner. En un banco de parque, un exmilitante comunista y un hombre que profesa el “vive y deja vivir” construyen una inesperada amistad a través de diálogos cargados de humor y ternura. Dirigida por Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco.
Alien: Romulus
-HBO Max
-En 2142, tras recuperar un organismo del USCSS Nostromo, la corporación Weyland-Yutani reaviva el peligro del Xenomorfo. En la colonia minera Jackson’s Star, Rain Carradine se une a su ex novio Tyler y a un pequeño grupo de amigos para explorar una nave abandonada y recuperar cámaras de criostasis que les permitan huir al planeta Yvaga, sin saber que enfrentarán una amenaza mortal. Dirigida por Fede Álvarez, con Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux.
Domingo 8
Harry Styles: una noche en Manchester
-Netflix
-Primera presentación en vivo del cuarto álbum de estudio de Harry Styles, Kiss all the time. Disco, occasionally. El especial incluirá el show completo grabado el 6 de marzo en el Co-op Live de Manchester.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión