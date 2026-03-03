Esta semana en las plataformas llegará el final de la exitosa serie Outlander con su octava temporada. Además, El joven Sherlock producida por Guy Ritchie y Rooster con Steve Carell. En materia de películas, se podrá ver Plaza Lezama al streaming. También se podrá ver un concierto en vivo de Harry Styles.

SERIES

Martes 3

Furtivo

-AppleTV

-Franck y sus amigos de toda la vida salen a cazar cada fin de semana, hasta que una jornada se cruina cuando un grupo desconocido comienza a perseguirlos sin motivo aparente. Adaptación de la novela Shoot, de Douglas Fairbairn, con Benoît Magimel y Mélanie Laurent.

Miércoles 4

El joven Sherlock

-Prime Video

-Ambientada en el Oxford de la década de 1870 y con episodios de aventura en el extranjero, la serie narra las primeras peripecias de un adolescente brillante y anárquico, antes de convertirse en el célebre detective de Baker Street. Con Guy Ritchie en el equipo creativo, protagonizan Hero Fiennes-Tiffin, Joseph Fiennes, Natascha McElhone y Colin Firth.

Jueves 5

Vladimir

-Netflix

-Una mujer de mediana edad -escritora, profesora, esposa y madre- desarrolla una obsesión peligrosa con su carismático nuevo colega, Vladimir. A medida que se desdibujan los límites y se acumulan los secretos, su vida comienza a desmoronarse y ella arriesga todo para concretar sus fantasías más ocultas. Con Rachel Weisz, Leo Woodall, John Slattery.

Viernes 6

Spidey y sus sorprendentes amigos // Temporada 4

-Disney+

-El equipo de Spidey vive una nueva aventura en altamar, con telas de agua, trajes de piratas, vehículos subacuáticos y la Isla Spider como escenario. Juntos deberán aprender a usar sus nuevos poderes para derrotar a Hydro-Man y frenar los planes del Duende Verde y Doc Ock.

Sábado 7

Outlander // Temporada 8

-Disney+

-En la octava y última temporada, Jamie y Claire regresan a Fraser’s Ridge y descubren que la guerra ha alcanzado su hogar. Entre nuevas amenazas y secretos familiares que salen a la luz, deberán decidir qué están dispuestos a sacrificar para proteger su comunidad y, sobre todo, para permanecer juntos.

Domingo 8

Rooster

-HBO Max

-Greg Russo, un escritor consagrado, se adentra en el mundo académico para apoyar a su hija Katie, profesora en una universidad de élite, tras la infidelidad de su marido. Mientras intenta acompañarla sin invadir su espacio, debe adaptarse a un entorno que le resulta ajeno y a una relación padre-hija en plena transformación. Creada por Bill Lawrence, con Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler.

PELÍCULAS

Jueves 5

Cuando el cielo se equivoca

-Prime Video

-Gabriel, un ángel bienintencionado pero torpe, desciende a la Tierra para ayudar a Arj, un organizador de conciertos en crisis, y a Jeff, un acaudalado inversor. Sin embargo, sus intervenciones desencadenan consecuencias inesperadas que complican aún más sus vidas. Con Keanu Reeves, Aziz Ansari y Seth Rogen, dirigida por Ansari.

Viernes 6

Máquina de guerra

-Netflix

-Durante la fase final de selección del Ejército de Estados Unidos, el entrenamiento de un equipo de élite se transforma en una desesperada lucha por la supervivencia frente a una amenaza inesperada y letal. Dirigida por Patrick Hughes, con Alan Ritchson y Dennis Quaid.

Parque Lezama

-Netflix

-Adaptación de la obra teatral de Herb Gardner. En un banco de parque, un exmilitante comunista y un hombre que profesa el “vive y deja vivir” construyen una inesperada amistad a través de diálogos cargados de humor y ternura. Dirigida por Juan José Campanella, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

Alien: Romulus

-HBO Max

-En 2142, tras recuperar un organismo del USCSS Nostromo, la corporación Weyland-Yutani reaviva el peligro del Xenomorfo. En la colonia minera Jackson’s Star, Rain Carradine se une a su ex novio Tyler y a un pequeño grupo de amigos para explorar una nave abandonada y recuperar cámaras de criostasis que les permitan huir al planeta Yvaga, sin saber que enfrentarán una amenaza mortal. Dirigida por Fede Álvarez, con Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux.

Domingo 8

Harry Styles: una noche en Manchester

-Netflix

-Primera presentación en vivo del cuarto álbum de estudio de Harry Styles, Kiss all the time. Disco, occasionally. El especial incluirá el show completo grabado el 6 de marzo en el Co-op Live de Manchester.