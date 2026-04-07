Las plataformas presentarán varias novedades esta semana, especialmente series que sumarán nuevas temporadas como Euphoria, The boys y Hacks. Además, se podrá ver finalmente el especial de cuatro episodios Malcolm in the middle: la vida sigue siendo injusta.

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SERIES

Lunes 6

Star Wars: Maul - Señor de las sombras

-Disney+

-Exiliado en un mundo fuera del alcance imperial, Maul resurge para reconstruir su sindicato criminal. Mientras lidera las facciones del hampa, comienza el entrenamiento de un nuevo aprendiz para asegurar su legado de oscuridad.

Miércoles 8

The Boys // Temporada 5

-Prime Video

-En una distopía bajo el yugo terrorista de Homelander, la resistencia llega a su límite. Con el equipo disperso y encarcelado, Butcher se juega el todo por el todo en un enfrentamiento final que depende de un virus letal para exterminar a los “Supes”.

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Jueves 9

Errores épicos

-Netflix

-Dos hermanos cuya incompetencia no tiene límites terminan trabajando para la mafia. En su ascenso (o descenso) por el hampa, se consolidan rápidamente como el dúo más desastroso y desorganizado del crimen. Con Dan Levy, Taylor Ortega y Laurie Metcalf.

Hacks // Temporada 5

-HBO Max

-Tras el caos generado por las noticias falsas sobre su muerte, Deborah Vance y Ava regresan a Las Vegas más fuertes que nunca. La dupla deberá capitalizar el revuelo mediático para gestionar la polémica y blindar, de una vez por todas, el legado definitivo de la legendaria comediante.

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Viernes 10

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta

-Disney+

-El caos familiar estalla una vez más cuando Hal y Lois convocan a sus hijos para celebrar su 40° aniversario de bodas. Malcolm, ahora padre, se ve arrastrado de nuevo a la dinámica disfuncional de la que intentó escapar.

Domingo 12

Euphoria // Temporada 3

-HBO Max

-Cinco años después, una Rue adulta navega empleos precarios y una peligrosa deuda en México mientras intenta mantener la sobriedad. Bajo una estética de cine negro, la historia explora la redención en un mundo donde Cassie y Nate están comprometidos y Maddy busca la fama en Hollywood.

PELÍCULAS

Viernes 10

Outcome

-AppleTV

-Reef Hawk parece tenerlo todo, pero su reputación de estrella intachable está a punto de colapsar. Extorsionado por un video de su pasado, deberá enfrentar sus demonios internos antes de que su carrera sea destruida para siempre. Dirigida y protagonizada por Jonah Hill, con Keanu Reeves, Cameron Diaz, Martin Scorsese.

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