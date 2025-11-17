Esta semana en las plataformas se podrán ver nuevas temporadas de las comedias Envidiosa y Un hombre infiltrado, además de la nueva producción Hija del fuego: la venganza de la bastarda con la “China” Suárez. Entre las películas llegarán Las locuras, vista recientemente en Mar del Plata, y la comedia de acción Plan en familia 2 con Mark Wahlberg.

La destacada es Mala suerte, largometraje con Colin Farrell y Tilda Swinton. Además habrá nuevas temporadas de éxitos como The Witcher y Respira, además de una adaptación de la polémica novela Cometierra.

SERIES

Miércoles 19

Hija del fuego: la venganza de la bastarda

-Disney+

-Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia, una mujer extranjera que llega para casarse con un poderoso empresario. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con Eugenia Suárez.

Envidiosa // Temporada 3

-Netflix

-Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo.

El profesor // Temporada 2

-Disney

-Sigue a Evan Marquez mientras continúa sorteando el terreno político y conflictivo de una escuela secundaria estadounidense. A su alrededor siguen su amiga Gwen, el profesor de gimnasia Markie, el impredecible orientador Rick y el siempre asustado director Moretti. Fiel a su estilo, Evan no puede evitar involucrarse en cada polémica del colegio, que esta vez incluye temas como el cambio climático, el Covid, el reclutamiento militar y el uso de celulares.

Jueves 20

Un hombre infiltrado // Temporada 2

-Netflix

-Ansioso por asumir un nuevo caso encubierto, Charles Nieuwendyk acepta infiltrarse como profesor cuando un misterioso chantajista amenaza al presidente de Wheeler College. Mientras investiga si el crimen está ligado al excéntrico magnate Brad Vinick y su polémica donación, Charles se pierde entre múltiples sospechosos, pero también se siente inesperadamente atraído por Mona, una maestra de música que despierta emociones que creía superadas desde la muerte de su esposa. Esto lo lleva a preguntarse si está listo para volver a enamorarse… y si justamente se enamoró de la persona que debe desenmascarar.

PELICULAS

Miércoles 19

La mano que mece la cuna

-Disney+

-Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser.

Jueves 20

Las locuras

-Netflix

-Sigue a seis personajes a lo largo de un solo día en la Ciudad de México, todos interconectados por lazos familiares, el trabajo y el azar, a través de su relación con Renata, una mujer bajo arresto domiciliario mientras atraviesa un episodio psicótico. Dirigida por Rodrigo García.

Viernes 21

Sueños de trenes

-Netflix

-Robert Grainier es un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a principios del Siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno. Con Joel Edgerton, Felicity Jones y William H. Macy.

Plan en familia 2

-AppleTV

-Dan ha planeado unas perfectas vacaciones navideñas en Europa para su mujer, Jessica y sus hijos, pero una misteriosa figura de su pasado regresa a su vida con cuentas que saldar. Con Mark Wahlberg y Michelle Monaghan.

Domingo 23

Chris Hemsworth: a road trip to remember

-Netflix

-Chris Hemsworth ayuda a su padre Craig, diagnosticado con Alzheimer, llevándolo en un viaje por la ruta lleno de recuerdos a través de Australia. Explora cómo los lazos sociales y la conexión pueden proteger la salud del cerebro y luchar contra la demencia.