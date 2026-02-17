Las plataformas tendrán varios estrenos esta semana, entre ellos la tercera temporada de la serie El agente nocturno, además de la miniserie Portobello dirigida por Marco Bellocchio. Entre las películas, llegarán Rey del ring con Benjamín Vicuña y Cortafuego con Joaquín Furriel.

Ads

SERIES

Jueves 19

El agente nocturno // Temporada 3

-Netflix

-Junto a una periodista, Peter emprende una misión para desenmascarar a un misterioso traficante y frustrar un atentado inminente. Sin embargo, ignora que fuerzas ocultas operan desde las sombras para asegurar que el secreto jamás salga a la luz.

Viernes 20

Portobello

-HBO Max

-Bajo la dirección de Marco Bellocchio, explora la caída de Enzo Tortora, el icónico conductor del programa Portobello. Su vida se transforma en una pesadilla legal cuando testimonios de arrepentidos de la justicia lo vinculan falsamente con una red de narcotráfico de la Camorra.

Ads

Lo último que me dijo // Temporada 2

-AppleTV

-Tras la inexplicable desaparición de su esposo, una mujer comienza una búsqueda desesperada de respuestas. En el proceso, desarrolla un vínculo inusual e inesperado con su hijastra adolescente, mientras intentan descifrar el vacío que dejó el hombre de la casa.

PELÍCULAS

Viernes 20

Rey del ring

-Disney+

-Ambientada en el Nueva York de los años 40, narra el ascenso del boxeador chileno Arturo Godoy y su pareja, la bailarina Leda Urbinati. Mientras él se prepara para el combate de su vida contra Joe Louis y ella busca la gloria en Broadway, la aparición de un tercero, Gabriel Meredith, catapultará sus éxitos profesionales pero amenazará con destruir su estabilidad emocional. Con Marko Zaror, Fiorella Bottaioli, Uriah Hally Benjamín Vicuña.

Ads

Cortafuego

-Netflix

-En medio del caos de una mudanza familiar, la pequeña Lide se pierde en la espesura del bosque. La situación se vuelve crítica cuando un incendio forestal comienza a devorar la zona, obligando a su madre a emprender una carrera contra el tiempo para rescatarla antes de que el fuego la alcance. Un filme de David Victori protagonizado por Belén Cuesta, Enric Auquer y Joaquín Furriel.

Jurassic World: Renace

-HBO Max

-Ha pasado un lustro desde los eventos de Jurassic World: Dominion. Una nueva expedición se interna en aisladas zonas del ecuador con el fin de obtener material genético de tres colosales dinosaurios, una pieza clave para desarrollar un tratamiento médico que podría cambiar la historia de la humanidad.

Puede interesarte