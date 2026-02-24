Las plataformas tienen novedades esta semana, entre la que destaca es el comienzo de la segunda temporada de Paradise por Disney+. También tendrán nuevas temporadas Bridgerton y Monarch: legado de monstruos. Además se podrá ver Man on the run, un documental sobre Paul McCartney, y En un abrir y cerrar de ojos dirigida por Andrew Stanton.

SERIES

Lunes 23

Paradise // Temporada 2

-Disney+

-En esta entrega, Xavier recorre el mundo tras el rastro de Teri, revelando cómo subsistió la humanidad tras “El Día”. Mientras tanto, la paz en Paradise se desmorona frente a las secuelas del búnker y revelaciones impactantes sobre el nacimiento de la ciudad.

Jueves 26

Bridgerton // Parte 2 – Temporada 4

-Netflix

-El reencuentro con Sophie sumerge a Benedict en un dilema: su corazón se debate entre una doncella real y el ideal de la Dama de Plata. Sin saber que busca a la misma persona, deberá descubrir si su amor puede superar la ceguera de su propia percepción y los prejuicios de clase que prohíben su unión.

Viernes 27

Monarch: legado de monstruos // Temporada 2

-AppleTV

-Tras abrir accidentalmente un portal al Mundo Hueco, Cate Randa se ve envuelta en una batalla desesperada. La aparición del letal “Titán X” altera el equilibrio del planeta, forzando una alianza sin precedentes entre Godzilla y Kong para detenerlo.

PELICULAS

Miércoles 25

El engaño

-Prime Video

-Ercell “Bloody Mary” Bodden creyó haber dejado atrás su sangriento pasado pirata al formar una familia en las Islas Caimán junto a T.H., Isaac y Elizabeth. Sin embargo, su tranquilidad se hace añicos cuando el temible capitán Connor reaparece sediento de venganza. Con Priyanka Chopra, Karl Urban.

Viernes 27

En un abrir y cerrar de ojos

-Disney+

-Esta obra entrelaza tres relatos a través de milenios para explorar la esperanza, los vínculos humanos y la naturaleza cíclica de la existencia. Con Rashida Jones, Kate McKinnon, Daveed Diggs, dirigida por Andrew Stanton.

Paul McCartney: man on the run

-Prime Video

-Después de The Beatles, Paul McCartney fundó Wings junto a su esposa Linda. A través de material de archivo, se revela su intimidad y el papel fundamental de Linda como musa en los éxitos que marcaron la carrera de Paul durante los años 70. Dirigido por Morgan Neville.

