La semana en las plataformas de streaming depara nuevas temporadas de la nacional En el barro, El maestro de la evasión, Como agua para chocolate y Detective Alex Cross. Además, llegará el largometraje Eternity, con gran elenco: Miles Teller, Elizabeth Olsen y Callum Turner.

SERIES

Martes 10

El maestro de la evasión // Temporada 2

-Disney+

-Amplía su universo con nuevos personajes y locaciones, y eleva la intensidad del romance, la traición y el peligro. Jack, perseguido por el inspector Boxer en Port Victory, arriesga su vida si vuelve a ver a Lady Belle, la mujer que ama. Mientras ambos hombres se disputan su corazón, Fagin lo empuja a participar en su plan más arriesgado, en medio de la amenaza de un asesino que anda suelto.

Miércoles 11

Detective Alex Cross // Temporada 2

-Prime Video

-La historia continúa con Alex Cross enfrentado a un justiciero implacable que persigue a los multimillonarios más poderosos del país. Al mismo tiempo, el protagonista se ve atrapado entre su deber como investigador y el conflicto moral de dar caza a alguien que solo ataca a los “ricos intocables”.

Viernes 13

En el barro // Temporada 2

-Netflix

-Gladys, conocida como “la Borges”, regresa a prisión y se encuentra con una cárcel transformada por nuevas bandas violentas y modalidades delictivas. Allí deberá enfrentarse al poder de la temida Gringa Casares, que controla a las internas. Con la ayuda de una aliada inesperada, Nicole, y el apoyo de las Embarradas y la Zurda, se jugará todo para defender a los suyos.

Domingo 15

Como agua para chocolate // Temporada 2

-HBO Max

-La adaptación de la novela de Laura Esquivel llega a su cierre con el desenlace del amor imposible entre Tita y Pedro. Frente a nuevos conflictos, entre ellos la figura del doctor Brown, ambos intentan conquistar su libertad en un México atravesado por la violencia y las costumbres, teniendo a la cocina mágica como su espacio de resistencia y refugio.

PELÍCULAS

Domingo 8

Tornados

-Netflix

-Un audaz equipo de cazatormentas y una meteoróloga se cruzan en Oklahoma mientras una serie de tornados devastan distintas localidades y ponen en riesgo la vida de toda la población.

Jueves 12

El gran Hotel Budapest

-Netflix

-Durante los años de entreguerras, Gustave H., el refinado conserje de un célebre hotel europeo, entabla una estrecha relación con Zero, un joven botones al que convierte en su aprendiz.

Los excéntricos Tenenbaums

-Netflix

-Este relato dirigido por Wes Anderson describe las rarezas de los Tenenbaum, antiguos prodigios cuya vida quedó marcada por la influencia dañina de su padre.

Viernes 13

Eternity

-AppleTV

-En un limbo donde las almas disponen de una semana para definir su destino eterno, Joan debe tomar una decisión imposible: optar entre el compañero con quien construyó su vida o su primer amor, fallecido joven y que la ha esperado durante décadas. Protagonizan Miles Teller, Elizabeth Olsen y Callum Turner.