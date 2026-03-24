Las plataformas presentan varias novedades esta semana, con el estreno de la temporada 2 de Daredevil: born again, además de la quinta temporada de la serie de ciencia ficción For all mankind y Mike y Nick y Nick y Alice, una comedia de acción con Vince Vaughn y James Marsden.

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SERIES

Martes 24

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Daredevil: born again // Temporada 2

-Disney+

-El alcalde Wilson Fisk intensifica su persecución contra el vigilante de Hell’s Kitchen. Desde las sombras, Matt Murdock deberá enfrentar el imperio de Kingpin para redimir su ciudad en una lucha por resistir y reconstruir.

Miércoles 25

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9-1-1 Nashville

-Disney+

-Un drama de acción trepidante que sigue a un grupo de heroicos socorristas en una de las ciudades más dinámicas de EE.UU., entrelazando sus misiones de rescate con historias familiares de poder y glamur. Con Chris O’Donnell.

El señuelo

-Prime Video

-Un actor en decadencia ante la oportunidad de su vida se ve envuelto en una crisis existencial y una oscura conspiración que amenaza su gran regreso. Creada y protagonizada por Riz Ahmed.

Jueves 26

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Algo terrible está a punto de suceder

-Netflix

-Relato de terror psicológico que acompaña a una pareja durante los siete días previos a una boda marcada por un destino fatal. Con Camila Morrone, Adam DiMarco, Jennifer Jason Leigh.

For all mankind // Temporada 5

-AppleTV

-Ambientada en la década de 2010, la serie explora la transformación de Happy Valley en una próspera colonia marciana. Sin embargo, las tensiones políticas con la Tierra amenazan la estabilidad del nuevo mundo.

PELÍCULAS

Lunes 23

Viaje a la Luna

-MUBI

-Obra maestra de Georges Méliès que narra la travesía de un grupo de exploradores hacia el satélite terrestre. Pionera en el uso de efectos visuales y montaje narrativo, esta pieza fundacional dio origen a los mundos fantásticos en el cine.

Miércoles 25

Lindas y letales

-Prime Video

-Tras la avería de su transporte, un grupo de bailarinas que se dirigía a una competencia debe luchar por su supervivencia al quedar atrapadas en una remota y peligrosa posada. Con Uma Thurman e Iris Apatow.

Viernes 27

-Anaconda

-HBO Max

-En plena crisis de la mediana edad, un grupo de amigos intenta recrear su película favorita de la juventud. El proyecto se torna una pesadilla cuando se adentran en la selva y la realidad supera a la ficción.

La leyenda del jinete sin cabeza

-Netflix

-El investigador Ichabod Crane llega a la remota aldea de Sleepy Hollow para resolver una serie de misteriosas decapitaciones. Lo que comienza como una búsqueda racional se convierte en un encuentro sobrenatural con la legendaria y sangrienta aparición del Jinete sin Cabeza. Dirigida por Tim Burton.

-Mike y Nick y Nick y Alice

-Disney+

-Comedia de acción para adultos en la que dos gánsteres y una mujer intentan sobrevivir a una noche caótica. El peligro aumenta exponencialmente con la irrupción de un elemento inesperado: una máquina del tiempo. Con Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González.