Las plataformas de streaming renuevan su catálogo semanal con el estreno de Spider-Noir, acompañado por nuevas temporadas de series destacadas como Asesinato para principiantes, Mindfulness para asesinos y Las cuatro estaciones y el lanzamiento de la película Ven a volar conmigo, dirigida por John Travolta.

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SERIES

Miércoles 27

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Spider-Noir

-PrimeVideo

-En el Nueva York de los años 30, el experimentado detective privado Ben Reilly pasa por una mala racha. Obligado a enfrentarse a su propio pasado tras una tragedia personal, el investigador debe sobrevivir en una ciudad que cuenta con un único y misterioso superhéroe. Con Nicolas Cage, Brendan Gleeson, Lamorne Morris.

Asesinato para principiantes // Temporada 2

-Netflix

-Pip intenta alejarse de las investigaciones criminales para recuperar la normalidad. Sin embargo, cuando el hermano de su amigo Connor desaparece justo antes de un juicio crucial, Pip se ve arrastrada de nuevo al peligro en una carrera contrarreloj.

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Jueves 28

Mindfulness para asesinos // Temporada 2

-Netflix

-Björn intenta equilibrar su caótica vida familiar con su nuevo rol como cerebro de la mafia. Mientras gestiona los clanes y oculta la muerte de los antiguos líderes, las amenazas del pasado se acumulan, poniendo a prueba sus técnicas de relajación y supervivencia.

Deli Boys // Temporada 2

-Disney+

-Al heredar un imperio criminal en Filadelfia, los hermanos Raj y Mir Dar se ven ahogados en dinero sucio y acechados por enemigos peligrosos. La situación se descontrola por completo con la llegada de Max Sugar, un rey de los casinos que desata el caos.

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Las cuatro estaciones // Temporada 2

-Netflix

-La serie regresa para abordar las crisis de la mediana edad y los desgastantes desafíos de la rutina. En esta entrega, la llegada de Ginny, la nueva y joven pareja de Nick, genera fuertes tensiones en el grupo de amigos durante sus habituales viajes.

Viernes 29

Brasil 70: la saga del tricampeonato

-Netflix

-Documental que revive la histórica hazaña de la selección brasileña de fútbol durante la Copa del Mundo. El relato recorre el camino de un equipo legendario que saltó a la cancha con un único y ambicioso objetivo: consagrarse como el primer tricampeón mundial.

Ciudad de las estrellas

-AppleTV

-La Unión Soviética se convierte en la primera nación en llevar a un hombre a la luna. Esta versión de la historia se cuenta desde detrás del Telón de Acero, revelando las vidas y los enormes riesgos que asumieron los cosmonautas, ingenieros y espías soviéticos. Con Rhys Ifans.

PELÍCULAS

Miércoles 27

Top Gun: Maverick

-Paramount+

-Pete “Maverick” Mitchell esquiva el ascenso de rango para seguir volando como piloto de pruebas. Destinado a Top Gun para entrenar a una tripulación de élite en una misión suicida, Maverick debe enfrentar su pasado al conocer al hijo de su difunto amigo Goose.

Viernes 29

Ven a volar conmigo

-AppleTV

-En la edad dorada de la aviación, el joven Jeff y su madre emprenden un viaje sin boleto de vuelta hacia Hollywood. Entre paradas inesperadas, azafatas encantadoras y peculiares compañeros de viaje, el trayecto se convierte en una aventura mágica que cambiará su futuro. De y con John Travolta, con Clark Shotwell, Kelly Eviston-Quinnett y Ella Bleu Travolta.

Teléfono negro 2

-HBO Max

-El Raptor busca venganza desde la tumba y elige como blanco a Gwen, la hermana de Finn. Guiada por inquietantes visiones y llamadas en sueños, la adolescente convence a su hermano de ir a un campamento invernal para enfrentar juntos a un asesino más poderoso que nunca.

Sábado 30

Gladiador II

-Paramount+

-Esclavizado tras la invasión romana a Numidia, Lucio Vero es llevado a Ostia bajo una identidad falsa. Comprado por el traficante Macrinus, Lucio luchará en el Coliseo buscando la oportunidad de vengarse del general Acacio y desafiar a los tiranos emperadores de Roma.