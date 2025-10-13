Esta semana en las plataformas streaming llegan muchas novedades, entre las más esperadas la tercera temporada de La diplomática con Keri Russell y Rufus Sewell, además de la miniserie Mr. Scorsese, centrada en la figura del director de Taxi driver, Toro salvaje y Buenos muchachos. Además, en materia de películas llega Parking, una comedia con Eugenia “China” Suárez.

Conocé todos los estrenos de la semana:

SERIES

Martes 14

Splinter Cell: Deathwatch

-Netflix

-La leyenda del espionaje Sam Fisher vuelve a la acción cuando una nueva operativa necesita su ayuda para desentrañar una conspiración global. Creada por Derek Kolstad, con la voz de Liev Schreiber.

Puede interesarte

Miércoles 15

Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh

-Disney+

-Maggie y Alex disfrutan de una vida lujosa y privilegiada como miembros de una de las dinastías de abogados más poderosas de Carolina del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, cuando su hijo Paul se ve involucrado en un mortal accidente en un barco, la familia debe enfrentarse a una situación sin precedentes. Con Jason Clarke, Patricia Arquette y Johnny Berchtold.

Todo el dinero // Temporada 3

-AppleTV

-Tras divorciarse de su marido después de 20 años de matrimonio, Molly Novak tiene que decidir qué hacer con los 87 000 millones que consigue en el acuerdo de separación. Molly decide volver a implicarse con su fundación benéfica y reconectar con el mundo real, un viaje que la llevará a encontrarse a sí misma. Con Maya Rudolph.

Jueves 16

La diplomática // Temporada 3

-Netflix

-En medio de una crisis internacional, Kate Wyler, una diplomática de carrera, aterriza como nueva embajadora norteamericana en Londres, un puesto de alto perfil político para el que no estaba preparada, con implicaciones tectónicas para su matrimonio y su futuro profesional. Con Keri Russell y Rufus Sewell.

Viernes 17

Mr. Scorsese

-AppleTV

-Retrato de un hombre a través de la lente de su trabajo, explorando las muchas facetas de un artista visionario que redefinió la cinematografía, repasando su extraordinaria carrera y su historia personal única. Con acceso exclusivo y total a los archivos privados de Scorsese, la serie documental está construida sobre extensas conversaciones con el propio cineasta, así como entrevistas inéditas con amigos, familiares y colaboradores creativos. Dirigida por Rebecca Miller.

PELÍCULAS

Viernes 17

Parking

-Disney+

-La nueva película de comedia protagonizada por la actriz argentina Eugenia “China” Suárez y el actor español Marc Clotet sigue a Mateo, un delincuente con arresto domiciliario que aprovecha su primer día de trabajo en un estacionamiento del microcentro de la ciudad para planear su gran escape. La monotonía se quiebra, sin embargo, cuando Lara, una enigmática mujer, paga por una estadía nocturna antes del cierre.

27 noches

-Netflix

-Una mujer es internada en un psiquiátrico por sus actitudes libertinas. Ahora, un perito debe decidir si está enferma o solo quiere gozar su vida. Dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, con Marilu Marini y Humberto Tortonese.

Puede interesarte

Sé lo que hicieron el verano pasado

-HBO Max

-Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad: alguien sabe lo que hicieron el último verano... y está empeñado en vengarse. Dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, con Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King.