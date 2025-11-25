Las plataformas arrancaron una nueva semana de novedades, que incluyen desde este jueves la primera parte de la quinta temporada de Stranger things, el estreno de The Beatles Antología con material documental exclusivo, y la llegada del documental Nueve auras, sobre la figura de Fabián Bienliensky.

SERIES

Miércoles 26

The Beatles Antología

-Disney+

-Producción de Apple Corps que recoge los documentales del grupo previamente emitidos por televisión. En la serie, de más de diez horas de duración, son los propios Beatles quienes narran de forma cronológica su historia a través de una serie de entrevistas. Esta es la base del proyecto homónimo formado por tres álbumes dobles con interés musicológico e histórico al publicar grabaciones inéditas y canciones descartadas de numerosas sesiones de grabación, y por un libro, publicado posteriormente en octubre de 2000.

Jueves 27

Stranger things // Temporada 5 – Volumen 1

-Netflix

-Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Anatomía según Grey // Temporada 22

-Disney+

-Es considerada una de las grandes series de televisión de nuestro tiempo. El drama médico de alta intensidad sigue a un equipo de doctores en el Grey Sloan Memorial que se enfrentan diariamente a decisiones de vida o muerte. Buscan consuelo unos en otros y, en ocasiones, algo más que amistad. Juntos descubren que ni la medicina ni las relaciones pueden definirse en blanco y negro.

PELICULAS

Miércoles 26

Un robo muy navideño

-Netflix

-Dos ladrones de poca monta, Sophia y Nick, se unen para robar un centro comercial de Londres en Nochebuena, pero se ven envueltos en algo más que el robo cuando surgen sentimientos entre ellos. Con Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch.

Asiento mortal

-Prime Video

-Tras salir de prisión, Nate debe proteger a su hija Polly de una peligrosa banda que ha puesto precio a sus vidas. Juntos emprenden una huida violenta y desesperada por el desierto, mientras él le enseña a sobrevivir en un mundo brutal. En el camino, padre e hija forjan un profundo vínculo marcado por la redención y el crecimiento mutuo... Adaptación de la premiada novela de Jordan Harper. Con Taron Egerton, Ana Sophia Heger, Odessa A’zion.

Jueves 27

Nueve auras

-HBO

-Este documental revive la historia de Nueve reinas y el legado de su creador, Fabián Bielinsky. Tras años de perseverancia, su guion se convirtió en un fenómeno: más de 1,2 millones de espectadores, elogios de la crítica y remakes en Hollywood e India. Luego sorprendió con El aura, un thriller que lo consagró como director versátil, antes de morir repentinamente. Actores y técnicos volverán a las locaciones originales, mientras su familia y material inédito revelan al hombre detrás del artista.

Viernes 28

¡Armados!

-Prime Video

-Un ex policía y padre de familia, que ha trabajado en secreto para la mafia, ve su vida y la de los suyos amenazada. Cuando un nuevo jefe en la banda se hace con el poder, tendrá una noche para sacarlos de la ciudad. Con Kevin James, Christina Ricci, Luis Guzmán.

Drop: amenaza anónima

-HBO

-Violet es una madre cuyo marido falleció y que tras mucho tiempo dedicada a sus hijos decide tener su primera cita en años. Cuando llega al restaurante descubre además que su cita, Henry, es un hombre mucho más encantador y guapo de lo que podía esperar. Pero la velada empieza a estropearse cuando Violet comienza a recibir una serie de inquietantes mensajes anónimos en su teléfono.

Haz que regrese

-HBO

-Tras el fallecimiento de su padre, dos hermanos son adoptados por una mujer que vive en el bosque y cuyas actitudes les generan sospechas.