Esta semana, las novedades en plataformas incluye la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, además del estreno de Wake up dead man: un misterio de Knives out, tercera entrega de la saga con Daniel Craig. Además, se podrá ver F1 con Brad Pitt y vuelve Mr. Bean con la serie Hombre Vs. Bebé.

SERIES

Miércoles 10

Percy Jackson y los dioses del Olimpo // Temporada 2

-Disney+

-La nueva temporada adapta la segunda novela bestseller, El mar de los monstruos, del reconocido autor Rick Riordan. Un año después, Percy Jackson (Walker Scobell) vuelve al Campamento Mestizo y descubre que todo cambió. Para restaurar el equilibrio, Percy emprenderá una travesía más allá de los límites conocidos hasta el temido Mar de los Monstruos, donde un destino oculto lo espera.

Jueves 11

Hombre vs. Bebé

-Netflix

-Después de arruinar su primer trabajo cuidando una mansión de alta tecnología, saboteado por un inoportuno insecto, Trevor Bingley recibe una nueva oportunidad: hacerse cargo de un exclusivo ático en Londres… aunque esta vez con una compañía que nunca imaginó -ni solicitó-. Con Rowan Atkinson.

Pequeños desastres

-Paramount+

-Cuando Jess llega al hospital con su bebé herido y sin una explicación clara, su amiga -que también es la médica de guardia- enfrenta el dilema de llamar o no a servicios sociales. Un drama que revela cómo una sola decisión puede romper lazos familiares y poner en jaque amistades profundas. Con Diane Kruger.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft // Temporada 2

-Netflix

-Lara emprende un viaje por el mundo para recuperar antiguas reliquias africanas antes de que una magnate tecnológica, empeñada en jugar a ser Dios, las utilice para desencadenar una catástrofe global.

Viernes 12

Tortugas ninja: historias mutantes // Temporada 2

-Paramount+

-Las Tortugas deben enfrentar nuevas amenazas en Nueva York mientras atraviesan los desafíos propios de la adolescencia, forjan alianzas inesperadas y se topan con villanos que acechan en las sombras de la ciudad.

Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show

-Disney

-“Era el final de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar todos los momentos previos a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos que los cineastas captaran esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella. Y para filmar el espectáculo final en su totalidad. The Eras Tour | The Final Show, con el set completo de Tortured Poets Department, y los dos primeros episodios de The End of an Era, una docuserie de 6 episodios entre bastidores” (Taylor Swift).

PELICULAS

Miércoles 10

Amistad tóxica

-Paramount+

-Cuando la llegada de su nuevo vecino Brian pone en jaque la calma de su hogar, Craig Waterman hará todo lo posible por resguardar a su familia. Se trata de una comedia negra, escrita y dirigida por Andrew DeYoung, y protagonizada por Tim Robinson, Kate Mara, Jack Dylan Grazer y Paul Rudd.

Merv

-Prime Video

-Una pareja que acaba de separarse emprende unas vacaciones con el perro que comparten para animarlo, pero el viaje termina acercándolos de nuevo y reavivando la conexión romántica entre ellos. Con Zooey Deschanel y Charlie Cox.

Viernes 12

Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out

-Netflix

-El detective Benoit Blanc se alía con un joven sacerdote de absoluta integridad para desentrañar un crimen aparentemente imposible ocurrido en la iglesia de un pequeño pueblo marcado por un pasado sombrío. Dirigida por Rian Johnson, con Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis.

F1

-AppleTV

-Sonny Hayes fue una de las grandes promesas de la Fórmula 1 en los años 90, hasta que un accidente en plena pista truncó casi por completo su carrera. Tres décadas más tarde, convertido en un piloto nómada que corre donde lo contratan, recibe una propuesta inesperada: su antiguo compañero, Rubén Cervantes, ahora dueño de una escudería al borde de la quiebra, quiere que regrese a la máxima categoría para darle una última oportunidad al equipo. Allí deberá compartir garaje con el novato Joshua Pearce, la joven estrella decidida a marcar su propio ritmo.