Esta semana en las plataformas estará tomada por los fanáticos de Stranger things, cuyo Volumen 2 de la última temporada estará disponible desde este miércoles. Además, se podrá disfrutar del debut en la dirección de Kate Winslet, con Adiós, June y un gran elenco, y se subirá al catálogo de HBO Max el drama romántico El gran viaje de tu vida con Colin Farrell y Margot Robbie.

SERIES

Jueves 25

Stranger Things // Temporada 5 - Volumen 2

-Netflix

-Otoño de 1987. Hawkins aún sufre las consecuencias de la apertura de los portales, mientras el grupo se une con un objetivo claro: encontrar y destruir a Vecna, que ha desaparecido sin dejar rastro. Con el pueblo bajo cuarentena y el gobierno intensificando la persecución de Once, obligada otra vez a esconderse, una amenaza tan conocida como aterradora comienza a gestarse. Al acercarse el aniversario de la desaparición de Will, la batalla final se vuelve inevitable. Para poner fin a la pesadilla, deberán enfrentar una oscuridad más letal que nunca, juntos por última vez.

PELÍCULAS

Miércoles 24

Cuestión de confianza

-Paramount+

-Tras verse envuelta en un escándalo, una actriz de Hollywood se refugia en una cabaña aislada buscando paz y anonimato. Sin embargo, pronto descubre que no está sola. Traicionada por la persona en la que más confiaba, queda atrapada en un despiadado juego de supervivencia donde esconderse es posible, pero escapar no. Con Sophie Turner.

The stranger in my house

-Paramount+

-La irrupción de un desconocido sacude la calma de una familia aparentemente perfecta al asegurar que su hija adolescente fue intercambiada al nacer. La revelación desata una cadena de secretos y verdades devastadoras que pondrán todo en duda. Con Sophia Bush.

Adiós, June

-Netflix

-A días de la Navidad, la rutina de cuatro hermanos -y de su insoportable padre- se ve alterada por el repentino agravamiento de la salud de su madre. Mientras la familia enfrenta una posible despedida y una convivencia cargada de tensiones, June decide tomar las riendas de ese momento con ironía, honestidad brutal y una enorme dosis de amor. Dirigida y protagonizada por Kate Winslet, con Helen Mirren, Toni Collette, Johnny Flynn y Andrea Riseborough.

Viernes 26

El gran viaje de tu vida

-HBO Max

-¿Y si existiera una puerta capaz de llevarte de regreso a un instante clave de tu pasado? Sarah y David, dos solteros que se conocen en la boda de un amigo, se embarcan inesperadamente en un viaje extraordinario: una aventura mágica y emotiva en la que reviven momentos decisivos de sus vidas y descubren cómo esas experiencias los convirtieron en quienes son hoy. Con Colin Farrell y Margot Robbie.

