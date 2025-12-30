Esta semana está captada en las plataformas por el estreno del episodio final de Stranger things, por Netflix. Además, la plataforma estrenará El tiempo de las moscas, sobre novelas de Claudia Piñeiro con Carla Peterson y Nancy Dupláa, además de Mortality, el nuevo show stand-up de Ricky Gervais.

SERIES

Miércoles 31

Stranger Things // Temporada 5 – Parte 3

-Netflix

-Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales mientras el grupo se reorganiza con una misión definida: hallar y eliminar a Vecna, desaparecido sin dejar señales. Con el pueblo en cuarentena y el gobierno intensificando la cacería de Once, obligada nuevamente a ocultarse, una amenaza tan familiar como aterradora empieza a tomar forma. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, el enfrentamiento final resulta ineludible. Para terminar con la pesadilla, deberán enfrentar una oscuridad más peligrosa que nunca, unidos por última vez.

Jueves 1

El tiempo de las moscas

-Netflix

-Dos ex presidiarias se transforman en heroínas cuando la posibilidad de recaer en el delito vuelve a aparecer. Tras aceptar un trabajo, Inés y La Manca sospechan que han sido emboscadas y deciden investigar su propio destino. Serie basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro. Dirigida por Ana Katz, Benjamín Naishtat, con Carla Peterson, Nancy Dupláa, Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez.

PELÍCULAS

Martes 30

Ricky Gervais: Mortality

-Netflix

-Gervais reflexiona sobre su propia mortalidad en un especial de comedia despiadadamente sincero, con humor negro aplicado a su vida, la muerte y el estado del mundo.

Miércoles 31

Refugio mortal

-Prime Video

-Un agente de la DEA y su socio persiguen a una banda de ladrones muy particular: sus propios hijos adolescentes rebeldes, que comenzaron a robarle a un cártel peligroso utilizando las tácticas aprendidas y el acceso a información ultrasecreta de sus padres. Dirigida por Michael Dowse, con Dave Bautista, Jack Champion, Sophia Lillis, Bobby Cannavale.

El mundo perdido

-Netflix

-Cuatro años después del desastre en el Parque Jurásico de la isla Nublar, John Hammond le confiesa a Ian Malcolm la existencia de una segunda isla donde se criaban los dinosaurios antes de ser trasladados. Acompañado por dos especialistas, Ian viaja a la isla Sorna para rescatar a una científica, pero la misión toma un rumbo inesperado.

Jurassic Park III

-Netflix

-El doctor Alan Grant, necesitado de financiamiento para su investigación sobre la inteligencia del velociraptor, acepta la propuesta de Paul y Amanda Kirby para sobrevolar la isla Sorna, en Costa Rica. Tras un aterrizaje forzoso, Grant descubre que la pareja en realidad busca a su hijo adolescente, desaparecido en la isla luego de un accidente de parapente.

