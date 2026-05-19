Las plataformas de streaming suman nuevas propuestas esta semana con el estreno de Carísima, la serie protagonizada por Julián Kartun que llega a Netflix, junto con otras producciones como Barrabrava y Jack Ryan: guerra fantasma, encabezada por John Krasinski.

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SERIES

Miércoles 20

Carísima

-Netflix

-A días de cumplir 30 años, la influencer y empresaria Caro Pardíaco sufre una crisis existencial mientras organiza su fiesta definitiva. Su vida y su identidad corren peligro tras enamorarse de Leo, un peligroso psicópata con múltiples personalidades que amenaza con destruirlo todo. Con Julián Kartun, Alex Pelao, Iara Portillo.

Máximo placer garantizado

-AppleTV

-Paula, una madre recién divorciada en plena batalla por la custodia de su hija, se ve envuelta en una red de chantajes y asesinatos vinculados al fútbol juvenil. Decidida a resolver el crimen que presenció, inicia una investigación para desmantelar una gran conspiración. Con Tatiana Maslany, Jake Johnson, Brandon Flynn.

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Jueves 21

The boroughs: jubilación rebelde

-Netflix

-En una comunidad de jubilados aparentemente perfecta, la tranquilidad se altera por una amenaza inesperada. Un grupo de héroes poco convencionales deberá unirse para evitar que les roben lo único valioso que les queda y que no pueden recuperar: su propio tiempo. Con Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard.

Viernes 22

Temporada de celo

-Netflix

-De los creadores de Big Mouth llega esta comedia animada para adultos, descaradamente atrevida y sin filtros. La serie explora el amor, el sexo y las complejas dinámicas de las relaciones humanas, pero ambientada por completo en el salvaje reino animal. Con las voces de Nick Kroll, Zach Woods, June Diane Raphael.

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Barrabrava

-Prime Video

-César y su hermano “Polaco” son expulsados de la barra brava del Club Atlético Libertad del Puerto tras una feroz interna. En respuesta, ambos le declaran la guerra al violento grupo liderado por “El Tío”, poniendo en riesgo sus propias vidas y su vínculo fraternal. Con Gastón Pauls, Matías Mayer, Gustavo Garzón.

PELÍCULAS

Miércoles 20

Jack Ryan: guerra fantasma

-Prime Video

-El analista de la CIA Jack Ryan descubre una serie de sospechosas transferencias bancarias que lo obligan a dejar la seguridad de su oficina. Así comienza un peligroso juego del gato y el ratón por Europa y Oriente Medio para detener un ataque masivo contra Estados Unidos. Dirigida por Andrew Bernstein, con John Krasinski, Sienna Miller, Wendell Pierce, Michael Kelly.

El testimonio de Anne Lee

-Disney+

-Inspirada en hechos reales, la serie sigue a la líder religiosa Ann Lee, fundadora del Movimiento Shaker en la década de 1770. Considerada por sus devotos seguidores como el Jesucristo femenino, Lee logró construir una de las sociedades utópicas más grandes de Estados Unidos. Con Amanda Seyfried, Thomasin McKenzie, Lewis Pullman.

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Viernes 22

Las damas primero

-Netflix

-La vida de un seductor empedernido da un vuelco absoluto cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres. Obligado a adaptarse a nuevas reglas de juego, deberá enfrentar a su aguerrida contraparte femenina en esta irreverente sátira de roles de género. Dirigida por Thea Sharrock, con Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant.