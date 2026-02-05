Con una fuerte convocatoria y en la antesala de uno de los eventos más esperados de la temporada teatral, La Llamada anunció una función especial para celebrar junto al público las siete nominaciones a los Premios Estrella de Mar 2026.

El encuentro será el lunes 9, a las 19 horas, en el Teatro Tronador BNA de Mar del Plata, en lo que promete ser una noche especial en la previa de la alfombra roja. La propuesta invita al publico a compartir una función única en un clima festivo, previo a la ceremonia que reconoce a lo mejor de la temporada teatral.

La obra, que se presentó durante enero con gran éxito en la ciudad, logró destacarse con siete nominaciones en los prestigiosos galardones, consolidándose como una de las producciones más relevantes del verano marplatense. El reconocimiento refuerza el impacto de la puesta en escena y la respuesta positiva del público desde su estreno.

La llamada está nominada en la terna de Mejor Obra de Teatro Musical. Además, César “Banana” Pueyrredón y Mariano Saborido fueron nominados como Actor de Teatro Musical, mientras que Flor Jazmín Peña compite en la categoría Actriz de Teatro Musical. Por su parte, Leticia Siciliani fue nominada en Actuación de Reparto y Juli Castro recibió una mención como Revelación.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek, y también en la boletería del teatro (Santiago del Estero 1746). Desde la organización subrayaron que se trata de una oportunidad ideal para quienes aún no vieron la obra y para aquellos que desean volver a disfrutarla en un contexto de celebración.

La Llamada se prepara para vivir una noche especial junto a su público, celebrando el camino recorrido y el reconocimiento obtenido en la antesala de los Premios Estrella de Mar 2026, uno de los máximos reconocimientos del espectáculo en Mar del Plata.