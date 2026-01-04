Después de más de una temporada consagratoria en el Teatro Astros, “La Llamada” desembarca por primera vez en Mar del Plata para sumarse a la cartelera teatral del verano con una propuesta original, emotiva y desbordante de humor. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o a través de Ticketek.

Convertida en una verdadera comedia de culto, “La Llamada” llega a la Costa Atlántica luego de agotar funciones en Buenos Aires y tras su reciente estreno en Nueva York. Con música en vivo, un lenguaje contemporáneo y una historia que interpela a distintas generaciones, la obra se posiciona como una de las apuestas más innovadoras y convocantes de la temporada estival.

Escrita por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos internacionalmente como “Los Javis”, creadores de éxitos como Paquita Salas, La Veneno y La Mesías, la pieza aborda temas como la fe, el deseo, la libertad de elección y el crecimiento personal, siempre desde una mirada irreverente, sensible y profundamente humana.

El elenco está integrado por figuras de gran recorrido y popularidad: Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Leticia Siciliani y Mariano Saborido. A ellos se suma una participación especial que despierta enorme expectativa: el debut teatral de César “Banana” Pueyrredón en el rol de Dios, un giro tan inesperado como entrañable. La dirección artística está a cargo de Juanse Rausch.

La producción general corre por cuenta de Fammas Producciones, CC Konex y Producciones Francas, mientras que la producción creativa está liderada por Pablo del Campo, Estanislao Otero Valdez y Andra Papini. El espectáculo cuenta con una puesta moderna y dinámica que acompaña el ritmo vertiginoso del relato.

La historia se centra en María y Susana, dos adolescentes que asisten desde niñas a un campamento religioso y cuyas vidas dan un vuelco cuando comienzan a recibir visitas de Dios, quien se comunica con ellas a través de canciones de Whitney Houston. Con un recorrido de diez años ininterrumpidos en cartel en Madrid y una exitosa adaptación cinematográfica, “La Llamada” invita este verano a reír, emocionarse y cantar en Mar del Plata.