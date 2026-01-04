“La Llamada” llega a Mar del Plata y promete ser una de las comedias del verano
La obra se presentará desde el 5 de enero, todos los lunes y martes a las 21 hs, en el Teatro Tronador BNA, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.
Después de más de una temporada consagratoria en el Teatro Astros, “La Llamada” desembarca por primera vez en Mar del Plata para sumarse a la cartelera teatral del verano con una propuesta original, emotiva y desbordante de humor. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o a través de Ticketek.
Convertida en una verdadera comedia de culto, “La Llamada” llega a la Costa Atlántica luego de agotar funciones en Buenos Aires y tras su reciente estreno en Nueva York. Con música en vivo, un lenguaje contemporáneo y una historia que interpela a distintas generaciones, la obra se posiciona como una de las apuestas más innovadoras y convocantes de la temporada estival.
Escrita por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos internacionalmente como “Los Javis”, creadores de éxitos como Paquita Salas, La Veneno y La Mesías, la pieza aborda temas como la fe, el deseo, la libertad de elección y el crecimiento personal, siempre desde una mirada irreverente, sensible y profundamente humana.
El elenco está integrado por figuras de gran recorrido y popularidad: Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Leticia Siciliani y Mariano Saborido. A ellos se suma una participación especial que despierta enorme expectativa: el debut teatral de César “Banana” Pueyrredón en el rol de Dios, un giro tan inesperado como entrañable. La dirección artística está a cargo de Juanse Rausch.
La producción general corre por cuenta de Fammas Producciones, CC Konex y Producciones Francas, mientras que la producción creativa está liderada por Pablo del Campo, Estanislao Otero Valdez y Andra Papini. El espectáculo cuenta con una puesta moderna y dinámica que acompaña el ritmo vertiginoso del relato.
La historia se centra en María y Susana, dos adolescentes que asisten desde niñas a un campamento religioso y cuyas vidas dan un vuelco cuando comienzan a recibir visitas de Dios, quien se comunica con ellas a través de canciones de Whitney Houston. Con un recorrido de diez años ininterrumpidos en cartel en Madrid y una exitosa adaptación cinematográfica, “La Llamada” invita este verano a reír, emocionarse y cantar en Mar del Plata.
