Esta tarde, en medio de la lluvia como amenaza y luego como certeza; el Torneo Clausura “Juan Quesada” de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) completó los partidos adeudados que tenía para dejar todo listo y en igualdad de condiciones antes de la recta final de la fase regular.

Había dos partidos que presentaban asteriscos en la tabla de posiciones. Uno era importante por la zona media de la tabla y el otro fundamental para dos planteles que querían escapar del fondo en el Grupo “B” de la competencia.

Kimberley logró como local una victoria fundamental ante el siempre difícil Argentinos del Sud por 2 a 1 con los goles marcados por Simón González y Gonzalo Mezzamico y ahora se prende en la lucha por la zona de clasificación. El “Dragón” llega a las 10 unidades y alcanza la línea de su rival de esta tarde en una apretada lucha por alcanzar la cima que hoy ostenta Círculo Deportivo.

En el otro cruce de la jornada, Al Ver Verás fue local ante Almagro Florida, en un duelo de necesitados. No se pudieron sacar diferencias y luego de un empate 2-2 ninguno de los dos pudo despegarse definitivamente de la zona baja.

Ahora todo quedó servido para lo que será la Fecha 8 del certamen que se disputará el próximo sábado siempre y cuando el clima lo permita.

POSICIONES - Zona A

Deportivo Norte 21 ptos.

Independiente 19 ptos.

Banfield 17 ptos.

River 13 ptos.

Atlético Mar del Plata 11 ptos.

Quilmes 11 ptos.

San Lorenzo 10 ptos.

Alvarado 10 ptos.

Talleres 8 ptos.

El Cañón 8 ptos.

Racing 8 ptos.

Chapadmalal 3 ptos.

General Mitre 0 ptos.

El Siciliano 0 ptos.

POSICIONES - Zona B

Círculo Deportivo 15 ptos.

San Isidro 13 ptos.

San José 12 ptos.

Once Unidos 11 ptos.

Argentinos del Sud 10 ptos.

Kimberley 10 ptos.

Boca 9 ptos.

Cadetes 8 ptos.

Libertad 6 ptos.

Al Ver Verás 6 ptos.

Nación 5 ptos.

General Urquiza 4 ptos.

Almagro Florida 4 ptos.