"La ley y el orden: UVE" celebra el cumpleaños de su histórica figura
El actor estadounidense, Christopher Meloni, cumple 65 años y recibe el cariño de fanáticos en todo el mundo
El actor Christopher Meloni celebra este 2 de abril su cumpleaños número 65, rodeado del afecto de seguidores y colegas que destacaron su extensa trayectoria en la televisión.
Reconocido por su papel como Elliot Stabler en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, Meloni se convirtió en una figura emblemática del género policial. Su interpretación marcó a generaciones de espectadores y lo posicionó como uno de los rostros más icónicos de la franquicia.
Durante la jornada, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, donde fanáticos recordaron escenas memorables y celebraron su vigencia en la industria.
Además, el actor continúa activo dentro del universo de la saga con su participación en Law & Order: Organized Crime, donde volvió a dar vida a su recordado personaje en nuevas historias.
Con más de cuatro décadas de carrera, Meloni mantiene un fuerte vínculo con el público y sigue siendo una de las figuras más queridas de la pantalla chica.
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