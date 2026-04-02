El actor Christopher Meloni celebra este 2 de abril su cumpleaños número 65, rodeado del afecto de seguidores y colegas que destacaron su extensa trayectoria en la televisión.

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Reconocido por su papel como Elliot Stabler en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, Meloni se convirtió en una figura emblemática del género policial. Su interpretación marcó a generaciones de espectadores y lo posicionó como uno de los rostros más icónicos de la franquicia.

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Durante la jornada, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, donde fanáticos recordaron escenas memorables y celebraron su vigencia en la industria.

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Además, el actor continúa activo dentro del universo de la saga con su participación en Law & Order: Organized Crime, donde volvió a dar vida a su recordado personaje en nuevas historias.

Con más de cuatro décadas de carrera, Meloni mantiene un fuerte vínculo con el público y sigue siendo una de las figuras más queridas de la pantalla chica.

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