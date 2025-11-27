La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso presentado por la Municipalidad en una causa en la que docentes municipales habían sido excluidos a cobrar el Incentivo Docente.

La decisión, señalaron desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), “reconoce el derecho de los docentes que habían sido excluidos a percibir el Incentivo Docente (FONID), en equidad con sus pares”.

Desde el STM recordaron que “se trata de la tercera causa favorable obtenida en este sentido, lo que reafirma la legitimidad de un reclamo sostenido durante más de 20 años” en la que consideran una “histórica lucha por la igualdad salarial de los docentes municipales”.

“Esta victoria judicial es un logro y un reconocimiento a la lucha de los docentes municipales que han sido perjudicados durante tanto tiempo”, manifestaron desde el Sindicato a través de un comunicado.

En ese sentido, aseguraron que continuarán “trabajando para defender los derechos de sus afiliados y luchando por la igualdad y la justicia salarial”.

