La Justicia Federal inició una investigación contra María Laura Pitty, conocida como numeróloga y popular en redes sociales, por presuntas estafas y apropiación indebida de bienes de sus clientes. La causa se abrió tras varias denuncias presentadas por personas que aseguran haber sido engañadas y que, además de perder dinero, no recuperaron objetos o pertenencias que le habían confiado a la imputada.

Según las acusaciones, la mujer les prometía a sus clientes que con sus prácticas de numerología, basadas en cálculos y fechas, podía resolver problemas personales o atraer buena fortuna, y a cambio solicitaba pagos y la entrega de bienes valiosos. Las víctimas denunciaron que, pasado el tiempo, no solo no obtuvieron los resultados prometidos, sino que tampoco les devolvió los objetos que le habían dado para “trabajo espiritual”.

Frente a esta situación, el juzgado a cargo dispuso la separación de la investigación y podría avanzar en medidas como citaciones a declarar, secuestro de bienes o elementos vinculados a las maniobras denunciadas. Las actuaciones todavía están en etapa preliminar y la numeróloga aún no fue imputada formalmente.

