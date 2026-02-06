La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años que había sido detenida e imputada por realizar gestos racistas, tras un procedimiento policial llevado a cabo en la ciudad de Río de Janeiro.

La decisión fue confirmada por su defensor, Sebastián Robles. La joven había sido trasladada a una comisaría de esa ciudad luego del episodio que motivó su imputación.

“Se ordenó la liberación de Agostina Páez”, señaló Robles, quien precisó que su asistida se encontraba alojada en una dependencia policial mientras se resolvía su situación procesal.

El caso generó repercusión pública luego de que trascendiera que la abogada fue demorada por realizar gestos considerados racistas, lo que derivó en la intervención de la Justicia brasileña.

Agostina Páez fue retenida en Brasil tras ser imputada por injuria racial luego de un altercado en un bar de Ipanema el pasado 14 de enero. Según la denuncia, la joven realizó gestos racistas hacia un empleado del local durante una discusión por el pago de la cuenta; delito que en la legislación brasileña es equiparable al racismo y conlleva penas de 2 a 5 años de prisión.

La defensa de Páez sostiene que la reacción fue producto de provocaciones previas y maltratos por parte de los trabajadores del bar. En un video reciente, la joven manifestó estar “muerta de miedo” y denunció recibir constantes amenazas, lo que la obligó a cerrar sus redes sociales y cambiar de domicilio por seguridad.

Fuente: con información de Noticias Argentinas