Bajo el lema ¡Acá estamos! Huellas rojas que no se borran. ¡Nos falta Claudia!, la comunidad podrá visitar la instalación itinerante Zapatos rojos, que podrá recorrerse de lunes a sábados, de 17:00 a 20:00, en el Espacio Germinador (Arenales 3130).

La muestra permanecerá abierta hasta el próximo sábado 28 a las 15:30, momento en el que se realizará el desmontaje de la instalación y el segundo taller abierto y gratuito vinculado a la temática.

El proyecto se originó a partir de una experiencia desarrollada en el marco de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, durante una capacitación sobre la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, víctima de femicidio en Gualeguaychú el 1 de abril de 2017.

La Ley Micaela establece la obligatoriedad de la formación en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- en todos sus niveles y jerarquías.

La intervención se inscribe en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de mantener viva la memoria de las víctimas de femicidio y sensibilizar sobre las distintas formas de violencia que atraviesan a mujeres y cuerpos feminizados, desde los micromachismos hasta su expresión más extrema.

La propuesta consiste en la exposición de un par de zapatos rojos con el nombre de Claudia Repetto, víctima de femicidio en Mar del Plata el 1 de marzo de 2020. La instalación se acompaña de un poema impreso y disponible mediante códigos QR ubicados en distintos espacios socioculturales de la ciudad.