Peñarol hilvanó su sexta victoria consecutiva, afirmó su gran momento al derrotar al Calamar en Vicente López por 89 a 88 y saldó un pagaré: ganó por primera vez en la ruta luego de tres juegos como visitante. Mañana cerrará la gira en Santa Fe contra Unión.



El Milrayitas trabajó en un partido disputado. Se fue al entretiempo con ventaja mínima y terminó el tercer cuarto empatado con Platense. Los últimos diez minutos del partido siguieron la constante paridad de la noche, pero la última bola quedó en manos de Facundo Vázquez.

Ads

Puede interesarte

El perimetral de Peñarol llegó esta temporada proveniente, justamente, de Platense. Allí desarrolló toda su carrera con su papá de entrenador. Pero no hubo recuerdo emocional que lo afecte.

Con un crossover dejó en el camino a su marca y depositó la bandeja que dio vuelta el marcador en la última posesión. El equipo de Leo Costa volvió a triunfar en un final cerrado, mantuvo la senda de victoria y combinó nuevamente rendimiento con temple para definir un match.

Ads

Ads