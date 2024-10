Los incendios arrasan con todo a su paso en distintos puntos de la provincia de Córdoba. Punilla es uno de los lugares más afectados y fue declarado zona de desastre. En las últimas horas, las llamas alcanzaron un santuario montado en el epicentro del fuego pero misteriosamente la imagen de la Virgen no sufrió ni un rasguño.

El hecho tuvo lugar en el Centro Mariano del Espíritu Santo, ubicado entre Ongamira y Quebrada de la Luna. Todo a su alrededor quedó reducido a ruinas y cenizas, pero la estatua permaneció intacta. El fotógrafo Ariel Luna, que realizaba un registro del desastre, fue quien capturó la impactante imagen.

“Íbamos buscando fuego y nos encontramos con esto. Apareció una marea naranja y pensamos que se trataba de una casa pero después vimos que era un santuario. Entro a sacar fotos en medio de todas las estructuras prendidas fuego, me doy vuelta y veo la Virgen totalmente blanca”, relató el fotógrafo en diálogo con El Doce de Córdoba.

La estatuilla permaneció intacta después de que las llamas consumieran todo a su alrededor. (Foto: Ariel Luna)

El escenario era impactante, pero la Virgen permanecía allí sin rastros del fuego: “Mientras sacaba las fotos los palos seguían cayendo. Mi compañero me dijo que saliera por que me iba a quemar así que tiré un par más y me fui”, recordó totalmente sorprendido por la situación de la que fue testigo.

Lo que más le llamó la atención, fue el estado impoluto de la estatuilla: “No tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada. Me dijeron que no se quemó porque es de yeso pero es increíble. Era una marea de fuego que en 10 segundos consumió todo”, reveló.

A pesar de haber recibido una posible explicación lógica sobre el porqué de la supervivencia de la figura a las llamas, Luna está convencido de que se trató de algo excepcional. “Creo que no es casual haber sacado esa foto en medio de todo este desastre. Me enteré que hay gente que le reza a la imagen y que creen que se trata de un milagro”, concluyó.

Fuente: TN