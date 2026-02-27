En un encuentro con prestadores turísticos, la entidad advirtió sobre la baja rentabilidad, la estacionalidad marcada y el impacto de la presión tributaria, y propuso avanzar en una agenda de trabajo conjunta para fortalecer a la hotelería y la gastronomía como pilares del desarrollo local.

Durante la reunión, el presidente de la institución, Hernán Szkrohal, presentó y entregó en mano un diagnóstico actualizado sobre la situación que atraviesa la actividad, junto con una serie de propuestas orientadas a fortalecer el sector durante todo el año.

Según expuso la asociación, la última temporada mostró un comportamiento “espasmódico”, con picos de movimiento concentrados principalmente en fines de semana y una estadía promedio de 3,5 días. Además, indicaron que los niveles de ocupación estuvieron por debajo de los objetivos necesarios para considerar satisfactorios los meses de enero y febrero.

En el plano gastronómico, detallaron que se registró una caída interanual en la cantidad de tickets emitidos y una reducción del ticket promedio en términos reales. Este escenario, señalaron, deriva en rentabilidades inexistentes o incluso deficitarias para gran parte de los establecimientos.

Entre los principales planteos, la entidad subrayó la necesidad de abordar la problemática estructural de la alta carga tributaria y la competencia desleal por parte de actividades no registradas. Asimismo, solicitaron una solución sistémica a los saldos a favor generados por la doble retención de Ingresos Brutos en operaciones con tarjeta de crédito, situación que , advirtieron, afecta directamente el capital de trabajo de las pymes.

En otro tramo de la reunión, se destacó la importancia de diversificar la matriz productiva de la ciudad, impulsando sectores estratégicos como la industria del conocimiento y la actividad energética offshore. También remarcaron la necesidad de fortalecer el turismo durante todo el año mediante el desarrollo del turismo social, la promoción de congresos, convenciones y eventos culturales y deportivos que permitan reducir la estacionalidad.

En ese sentido, valoraron el crecimiento del turismo joven, que volvió a elegir a Mar del Plata como uno de sus destinos principales.

Como cierre, la Asociación propuso la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre el Gobierno provincial y el sector privado para diseñar e implementar políticas públicas y privadas que consoliden al turismo, la hotelería y la gastronomía como motores del desarrollo económico regional.

