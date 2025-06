Después de que se difundiera el rescate de un lobo marino al que se le había enganchado una tanza en el cuello en la Escollera Sur de Mar del Plata, el responsable de esa acción, Guillermo Oliva, charló con Los datos del día (Radio Mitre Mar del Plata) y se refirió a ese momento, a su grupo de trabajo y a la persona que le inculcó el amor por los animales.

En primer lugar, comentó: “Es un momento bastante tenso, en el que hay que tener mucho cuidado, más que nada por los lobos marinos para que no se haga una estampida fuerte y no se lastimen. Lo que intenté fue sacarle una tanza del cuello que le estaba causando heridas bastante graves al lobo marino".

Según contó, Oliva se dedica al rescate de lobo marinos “hace ya casi 20 años”, lo que se puede observar en los videos que publica en su cuenta de Instagram (@beatboxguille), y sostuvo que siempre intenta “ayudar a los animales”.

En tanto a la persona que influyó para que él se involucrara con los lobos marinos, aseguró que fue su papá, ya que él estaba en la Banquina y “desde chico lo veía domando lobos marinos salvajes en el Puerto”. A su vez, añadió: "Como en el acuario llamaban a los lobos y les hacían sacarse fotos con la gente, mi papá hacía eso pero con lobos marinos salvajes”.

Y a pesar de que reconoció que “suena loco”, aclaró que “al estar todos los días con los lobos marinos, te terminás encariñando y les perdés el miedo”. El rescatista local trabaja junto a un numeroso grupo, en el que mencionó a sus hermanos Pablo y Claudio y a su primo Héctor, además de otros amigos, “porque no es tan fácil y se necesita ayuda”.

En paralelo, acerca del contenido que publica en las redes sociales, indicó que “la gente siempre está agradecida" y que más allá del reconocimiento de la ciudadanía y la Municipalidad, destacó que son “un grupo de amigos que lo hace sin la ayuda de nadie” y que “no hay nadie más que rescate lobos marinos".



Y puntualmente por la última publicación, Oliva explicó: “Ese video es en la Escollera Sur, donde están todas las piedras y los lobos. Anteriormente a ese mismo lobo marino le habíamos cortado una soga de nylon del cuello que lo había cortado bastante, pero abajo de eso tenía la tanza y no se la llegamos a cortar porque después se puso como loco y se tiró al agua. Lo estuvimos buscando hasta que la pudimos cortar”.

Para realizar ese tipo de maniobras, utilizan un “sacazuncho” -como le llaman-, que según describió es “un palo largo de aluminio con una punta filosa”, el que los ayuda a acercarse al animal “sin que a ellos les pase nada” y tampoco a los rescatistas.

Por último, recordó que no se deben tirar residuos al mar, lo que consideró “bastante lamentable” porque “el problema es la gente y las personas que no cuidan", al mismo tiempo que resaltó: “A veces se nos complica porque se ponen a pescar donde está la reserva de los lobos marinos, no sé si consciente o inconscientemente, porque ahí no no están los peces. Pero estaría bueno que las personas tengan un poco de conciencia o piensen un poco porque todas esas cosas que quedan después se le enganchan a los lobos”.