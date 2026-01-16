Los protagonistas de La Granja de Zenón visitaron hoy el Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde compartieron un mediodía de juegos, música y baile con pacientes, ex pacientes y sus familias, en una actividad desarrollada en el Espacio Fundadores del hospital.

Bartolito, Zenón y la llama Yamila recorrieron el Espacio Fundadores, el pulmón verde del HPC, un ámbito pensado para que las familias del hospital disfruten de juegos, arte y naturaleza, como complemento del bienestar físico y emocional de pacientes y acompañantes.

Bartolito, Zenón y la llama Yamila recorrieron el Espacio Fundadores.

Durante la jornada, los personajes fueron recibidos por el doctor Fernando Santomil y compartieron un momento recreativo con niños y adultos que se acercaron a conocer a sus ídolos y participar de las actividades propuestas.

El encuentro se enmarca en el compromiso de Marcelo González, a través de Plan Divino y del Teatro Tronador BNA, con el Hospital Privado de Comunidad y la Fundación Médica de Mar del Plata. En ese contexto, el doctor Santomil destacó: “Traer cultura es traer salud”.

La Granja de Zenón, producción del Teatro Tronador BNA y el Reino Infantil, se presenta de viernes a domingos a las 18:00. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de www.ticketek.com.ar.

