Una mujer de la ciudad de Bahía Blanca fue víctima de un violento ataque en pleno viaje a bordo de un colectivo de la línea 518. Las agresoras, un grupo de jóvenes, la golpeó en la cabeza con un caño por no haber invitado a las chicas del barrio a la fiesta de 15 años de su hija.

Tras la agresión que sufrió, Mayra Coronel resaltó que ya había realizado entre 8 y 9 denuncias por amenazas contra las mismas acusadas y no tuvo respuesta por parte de la Justicia. “¿Esperan que me apuñalen o me baleen la casa?”, cuestionó frustrada.

“Me rompieron la cabeza con un caño”

El ataque no solo dejó a Coronel con lesiones visibles, como una fractura de cráneo y la nariz fisurada, sino que también fue presenciado por adultos y chicos que viajaban en el colectivo. “Me vieron ensangrentada mi nene de 6 años y un nieto de 7”, relató Coronel con angustia.

En relación con la carátula de la causa, la mujer apuntó: “Me dicen que son lesiones leves, pero me vieron ensangrentada. Me rompieron la cabeza con un caño”.

Mayra Coronel, tras el ataque que sufrió en el colectivo. (Foto: gentileza La Brújula 24).

Según su testimonio, el conflicto con las agresoras - algunas de ellas menores de edad - se inició cuando su hija cumplió 15 años y tomó la decisión de no invitarlas a la fiesta. Fue entonces cuando empezaron las amenazas. “Viven a cuatro cuadras de mi casa, en Villa Talleres y no sé qué espera la justicia que pase para actuar”, indicó.

El pedido de justicia

Tras presentar la denuncia, Coronel fue atendida en el Hospital Municipal y en las próximas horas también será examinada por un médico forense en la sede de la Policía Científica.

Lejos de buscar continuar con el conflicto, la mujer solo pidió que la justicia actúe para evitar que las amenazas se conviertan en algo aún más grave.

“Pueden preguntar en el barrio quién es Mayra Coronel…vendo rosquitas en la calle y no molesto absolutamente a nadie”, cerró.

