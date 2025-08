Tras conocerse el fallecimiento de otra persona en situación de calle, Ana Laura Vulcano, referente de la Mesa por la Dignidad de las Periferias, expresó su profundo malestar por la falta de respuestas del Estado y denunció una situación “escandalosa” y “trágica” que se repite año tras año en la ciudad.

“La gente en situación de calle no está ahí porque quiere. Son personas que han atravesado múltiples exclusiones, muchas veces relacionadas con la salud mental, y viven hoy con una vulnerabilidad extrema”, aseguró en diálogo con El Marplatense.

Consultada sobre el estado actual de los espacios de contención, Vulcano fue clara: “El hogar Nazaret está repleto, no hay más lugar. Si hay otros espacios disponibles, no los están recibiendo. Además, hay miedo: la violencia ejercida desde distintos sectores, incluso lo público, no ayuda a que las personas acepten asistencia.”

También se refirió a la postura oficial que suele atribuir la negativa de ser asistidos a decisiones individuales: “No existe persona que, en una situación de normalidad, elija dormir en la calle. Hay una crisis de salud mental que no se puede seguir ignorando.”

Desde hace años, organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica llevan adelante tareas de acompañamiento nocturno como La Noche de la Caridad, además de sostener dispositivos de ayuda como el Hogar Nazaret y los Hogares de Cristo.

Sin embargo, para Vulcano la responsabilidad es clara: “Lo que hacemos desde la Iglesia es valioso, pero acá hay una responsabilidad absoluta e indelegable del Estado, en todos sus niveles: municipal, provincial y nacional.”

La referente enumeró los lugares que hoy atienden de manera gratuita a personas con consumos problemáticos y situación de calle, todos pertenecientes a la Diócesis local:

Casa de la Libertad y la Misericordia

Hogar de Cristo Carlos Mugica y Comunidades del Sur Don Orione

El Galpón de Teresa, en Vidal

La Granja San Francisco

“Estos lugares existen, son gratuitos, están activos y disponibles. Muchos ya los conocen, pero necesitamos una política pública integral, con decisión política real, para que esto no se repita cada invierno”, concluyó.