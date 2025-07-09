“La gente no está en la calle porque quiere”: el rol de la Iglesia y una denuncia sin vueltas
Ana Laura Vulcano, referente de la Mesa por la Dignidad de las Periferias, denunció la falta de políticas efectivas y apuntó contra el Estado.
Ana Laura Vulcano, referente de la Mesa por la Dignidad de las Periferias, denunció la falta de políticas efectivas y apuntó contra el Estado.
En la mesa política estarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni, y por ahora no habrá salida de funcionarios
“La crisis social que atraviesan los barrios populares de Mar del Plata es una realidad alarmante que exige una intervención inmediata y coordinada del Estado", exigieron.
Tras la muerte de un hombre en situación de calle la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, en conjunto con la Pastoral Social de la Iglesia Católica, expresó su “dolor e indignación”
El Obispo se refirió de esta manera a la ausencia del actual Jefe Comunal Carlos Arroyo en el encuentro de la Mesa de Diálogo por el Basural previsto con todos los candidatos a intendente. Además, habló sobre el mensaje del arzobispo de Salta, Monseñor Mario Cargnello hacia Mauricio Macri.