Gabriel Mestre: “El municipio no ha valorado positivamente el trabajo de la iglesia”

El Obispo se refirió de esta manera a la ausencia del actual Jefe Comunal Carlos Arroyo en el encuentro de la Mesa de Diálogo por el Basural previsto con todos los candidatos a intendente. Además, habló sobre el mensaje del arzobispo de Salta, Monseñor Mario Cargnello hacia Mauricio Macri.