En el amplio mundo de la gastronomía, un emprendimiento como el de HollyFood sobresale. Empresa de catering que comenzó en 2018 como un foodtruck y se fue instalando en eventos, hoy lidera el segmento en Mar del Plata con un grupo de nueve personas que trabajan de manera fija y un universo de proveedores y personas relacionadas de manera indirecta. Gastón Corredera, uno de sus responsables, charló con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre Mar del Plata, y destacó la situación económica actual modificó las normas de juego: “La gente hoy mira mucho más el precio que el producto”.

Con un amplia lista de productos, entre los que se encuentran desayunos, meriendas, almuerzos, cenas, finger food, emplatados, servicios de lunch, regalos empresariales, viandas, eventos sociales y corporativos, actualmente HollyFood integra dos emprendimientos como Casa de Campo La Elvira y Espacio Viamonte, “dos lugares distintos que nos permiten trabajar con públicos variados”, según graficó Corredera.

“Empezamos como un foodtruck. Eventos chiquitos. Eramos tres socios: dos cocinaban, uno servía y el otro lavaba. Nos costaba muchísimo encontrar un nombre que nos representara. Investigando el origen de los foodtrucks descubrimos que nacieron en Los Angeles, y de ahí surgió la asociación con Hollywood. Hicimos un juego de palabras y apareció HollyFood”, contó el empresario y bromeó sobre el nombre: “Siempre hay que apuntar alto”.

Si bien en un comienzo era tomado como un emprendimiento secundario, porque los socios trabajaban en relación de dependencia en otros espacios, finalmente durante la pandemia descubrieron que era a lo que se querían dedicar. “Empezamos a hacer comida para el hogar: productos para freezar y consumir cuando uno quisiera, platos más elaborados, más gourmet”, comentó.

Si bien mantienen el foodtruck, la realidad es que por la dimensión del negocio que manejan hoy no lo usan. “Te limita en cantidad de personas que les podés dar de comer. Hoy hacemos eventos desde 40 o 50 personas hasta 2000 invitados”, graficó Corredera.

El avance de la gastronomía en la ciudad también estuvo vinculado con una serie de decisiones políticas, relacionadas con la apertura y dar de baja algunas normativas. El empresario se mostró conforme con lo hecho por la Municipalidad, de la que dijo “siempre nos acompañaron”. Y recordó que “hay mucha burocracia y algunas normativas son antiguas o absurdas”.

En ese sentido, recordó la prohibición de vender alcohol después de las 21:00 o antes de las 10:00: “Qué cambia realmente. A veces uno va a abastecerse como comerciante y no puede comprar bebidas hasta cierta hora. Pero desde el municipio y desde Inspección General nos dieron facilidades para cumplir y poder trabajar dentro de un marco de seguridad”.

HollyFood va sobre ruedas, como un foodtruck, lo que no inhabilita el contexto y la situación económica que modificó el negocio. “La gente hoy mira mucho más el precio que el producto -aseguró el empresario y agregó- Nosotros defendemos la calidad, pero entendimos que había que adaptarse. Hay seguimiento, ajustes, negociación. Armamos propuestas más accesibles sin tocar el servicio. Preferimos ganar menos y mantener el volumen de trabajo. Lo importante es no bajar la calidad del servicio y dejar una buena impresión”.

Y agregó una frase clave para cualquiera que desee emprender en el país: “Argentina es cíclica: cuando mejora, la gente se acuerda si comió bien o mal”.