La Secretaría de Educación de la Municipalidad firmó un convenio de cooperación con la Fundación Julio Bocca y la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla de Mar del Plata, el cual busca fortalecer la formación artística y ampliar el acceso a la danza en la ciudad, designando a la Fundación como el nuevo padrino de la institución municipal. Incluye la entrega de becas y la organización de seminarios, beneficiando directamente a los alumnos locales.

El convenio establece la creación de la beca “Nancy Bocca”, que se otorgará al estudiante con el mejor promedio académico de la escuela y consistirá en un mes de clases gratuitas en la Fundación. Además, contempla la realización de seminarios de invierno y verano, fomentando la interacción entre ambas entidades y enriqueciendo la oferta educativa.

La Fundación Julio Bocca, fundada en 1998 por el reconocido bailarín y coreógrafo Julio Bocca, es una organización sin fines de lucro dedicada a promover la excelencia en la danza y el teatro musical. Con más de 25 años de trayectoria, ha impactado a más de 10.000 alumnos en Argentina y América Latina mediante becas, programas de formación intensiva y capacitaciones docentes. Su misión radica en democratizar el acceso a una educación artística de calidad, priorizando a jóvenes de barrios vulnerables o regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Por su parte, la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla, inaugurada el 1 de julio de 1968, se consolida como el principal semillero de la danza en Mar del Plata. Con más de 500 alumnos y un cuerpo docente de primer nivel, ha formado a bailarines, coreógrafos y profesores que destacan a nivel nacional e internacional. Su Ballet de Cámara Clásico y Contemporáneo, con 28 años de experiencia, ofrece ciclos de funciones anuales en el Teatro Municipal Colón.

“Estamos muy contentos con este acuerdo suscripto por el intendente Guillermo Montenegro. Esto significa vincularnos con una institución que tiene un gran liderazgo en el mundo de la danza a nivel nacional e internacional”, expresó el secretario de Educación del Municipio, Fernando Rizzi.

Y agregó: “Significa para nuestra Escuela de Danzas nuevas posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de cooperación y de amistad”.