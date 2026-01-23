Con el movimiento como protagonista y la prevención como eje, la Fundación Favaloro continúa en Mar del Plata su agenda de actividades abiertas a la comunidad con nuevas ediciones de la caminata Corazón en movimiento, una iniciativa orientada a promover hábitos saludables y el cuidado de la salud cardiovascular de manera simple, accesible e inclusiva.

Las actividades se llevarán a cabo durante hoy y mañana en distintos puntos de la ciudad, e invitan a personas de todas las edades a incorporar la actividad física como parte de la vida cotidiana, incluso en el marco del disfrute del verano.

Hoy la propuesta consiste, desde las 17:00 en Honu Beach, de una caminata de un kilómetro, pensada para ser realizada por personas de todas las edades, con el objetivo de reforzar la importancia del movimiento regular como herramienta clave para la prevención cardiovascular.

Por otra parte mañana a las 10:30 en Playa Varese, la caminata se realizará junto a atletas de elite del Comité Olímpico Argentino, en el marco de las acciones previas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La actividad se inscribe en una agenda que promueve los valores del deporte, la actividad física y el cuidado de la salud en espacios abiertos y recreativos.

Luego, desde las 17:00 y en el mismo espacio, la programación se completará con una jornada de recolección de residuos, organizada junto al Comité Olímpico Argentino, como parte de una mirada integral de la salud que incluye el cuidado del ambiente. Desde la Fundación recordaron que, para René Favaloro, no era posible hablar de medicina sin hablar de ecología, ya que el bienestar de las personas está estrechamente vinculado al entorno en el que viven.

Según destacaron desde la Fundación, realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana, o alcanzar 7000 pasos diarios, puede reducir de manera significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La actividad física regular aporta múltiples beneficios, como la disminución del riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y ACV, la mejora del estado de ánimo y la salud cerebral, y el fortalecimiento de músculos, huesos y del sistema inmunológico.

Sin embargo, las estadísticas indican que 1 de cada 4 adultos y 4 de cada 5 adolescentes no realizan suficiente actividad física. En este contexto, la Fundación Favaloro reafirma, a través de esta agenda saludable en la costa atlántica, su compromiso con la prevención cardiovascular y con una concepción de la medicina que trasciende el tratamiento para construir salud junto a la comunidad.