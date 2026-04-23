La distinción reconoce la trayectoria, el compromiso cultural y la visión de Marcelo González, dueño del Teatro Tronador BNA.

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Según expresa el comunicado oficial, la Fundación destacó especialmente la decisión de nombrar el foyer del teatro con el nombre de Astor Piazzolla, gesto que honra la memoria del célebre músico y fortalece su legado artístico.

Desde la institución señalaron que este reconocimiento “formaliza un vínculo de hermandad institucional”, subrayando la importancia de continuar promoviendo y difundiendo las raíces culturales tanto a nivel local como internacional.

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El documento lleva la firma de Laura Escalada de Piazzolla, presidenta de la Fundación, y de la vicepresidenta Lucrecia Vega Gramunt, quienes manifestaron su agradecimiento y confianza en que esta colaboración contribuya a seguir enriqueciendo el patrimonio cultural.

Con esta designación, la Fundación reafirma su misión de preservar y proyectar la obra de Piazzolla, al tiempo que reconoce a quienes impulsan iniciativas que mantienen viva su influencia en la escena cultural contemporánea.

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