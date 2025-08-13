La carrera deportiva de Francisco Comesaña acaba de tomar un rumbo distinto luego de que el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Javier Frana, lo convocara por primera vez para jugar en representación de nuestro país el playoff ante Países Bajos el 12 y 13 de septiembre.

Inmediatamente después, los propios sitios oficiales del torneo de selecciones, recordó el momento en el que, un joven “Tiburón” era ballboy en la llave que jugaron Italia y Argentina en el Patinódromo “Adalberto Lugea”.

En ese momento, con apenas 13 años y cuando todavía soñaba con hacer lo que le gustaba, fue uno de los alcanza pelotas en aquél escenario particular que se montó en la pista central del estadio marplatense enclavado en el corazón del Parque Municipal de los Deportes. Sólo eran ilusiones en crecimiento pero hoy son una realidad: Francisco es el jugador número 91 que es llamado para jugar Copa Davis.

En aquella durísima llave que se llevó Italia por 3-1 con un destacado Fabio Fognini; estuvo en cancha Horacio Zeballos que jugó el dobles junto a Eduardo Schwank y ahora; serán compañeros de equipo esperando por enfrentar a los neerlandeses. El dato también habla de la gran vigencia de “Cebolla” en un exigente tenis de alto nivel.

El equipo se completaba con Juan “Pico” Mónaco y otro con pasado por la ciudad, pero nacido en Chascomús, como Carlos Berlocq que en estas horas se transformó en entrenador de Federico Coria. Era una primera ronda de eliminación, pero para Comesaña era tener cerca a los que admiraba, a los que copiaba, a las grandes figuras que quería alcanzar.

Hoy ese efecto contagio lo genera él desde adentro de la cancha con jugadores jóvenes que admiran su temperamento, su particular forma de ser y, sobre todo, su tenis cada vez más completo que le permite medirse con los mejores del mundo.

Aquél chico que corría delante de la red juntando pelotas, soñaba, pero el presente está superando todo sueño posible porque su techo está lejos de ser alcanzado. Pasó momentos difíciles también porque en pandemia no veía el horizonte ni la manera de seguir creciendo, pero de a poco, encontró la manera, los momentos, las personas ideales para explotar todo su potencial.

Hoy se vuelve una ficha importante para Argentina por el momento que atraviesa en el circuito internacional, por el tenis que despliega y porque ya ha demostrado que no le tiene miedo a ningún rival. Compite y lo hace bien. Pero a todo eso, le agrega algo que lo distingue: su carisma, su sonrisa y algo que puede ser clave para el grupo.

Era inevitable, tarde o temprano, llegaría la convocatoria. Ahora se dio en un gran año, el mejor de su carrera hasta el momento, pero nadie puede animarse a decir que será el mejor de su historia, porque está dejando en claro que no tiene techo.