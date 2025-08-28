La Fórmula 1 regresa este viernes al mítico circuito de Zandvoort para disputar la quincuagésima quinta edición del Gran Premio de los Países Bajos, que marca el inicio de la segunda mitad de la temporada con diez carreras por delante.

El regreso a la pista se perfila bajo condiciones meteorológicas cambiantes: se espera lluvia ocasional desde el viernes, con probabilidades que llegan al 70–80 % durante la sesión de Libres 2, un 35–40 % para la clasificación del sábado y alrededor de un 25 % antes del domingo, todo acompañado de fuertes vientos desde el suroeste. Este escenario podría dar margen a sorpresas, sobre todo en la configuración de la parrilla, como ya sucedió en 2023, cuando la lluvia generó una de las carreras más vibrantes de los últimos tiempos.

En la lucha por el título, McLaren llega como referencia indiscutida tras el parate de verano. Oscar Piastri lidera el campeonato con seis victorias, mientras que su compañero Lando Norris acumula cinco triunfos recientes. La escudería británica encadena cuatro “uno-dos” consecutivos y Norris, vencedor en Zandvoort en 2024, buscará repetir en territorio neerlandés. Detrás aparece la figura de Max Verstappen, que correrá en casa con la necesidad de cortar una racha negativa, ya que no sube al podio desde junio. Pese a ese bajón, el neerlandés se mantiene como amenaza latente frente a McLaren. En paralelo, Ferrari y Mercedes intentarán acercarse al segundo puesto del campeonato de constructores, mientras que Lewis Hamilton, aún en proceso de adaptación a Ferrari, buscará recuperar protagonismo tras el descanso estival.

En este contexto aparece el nombre de Franco Colapinto, quien afronta una de las citas más importantes de su temporada. El piloto argentino de Alpine es el único titular de la parrilla que todavía no sumó puntos en 2025, y ve en Zandvoort una posibilidad concreta de revertir esa situación. Llega fortalecido tras un parate en el que trabajó intensamente en su preparación física y reflexionó sobre lo que fue un inicio frenético de su segundo año en la máxima categoría. Además, este Gran Premio tiene un valor simbólico para él: en Países Bajos se cumple el aniversario de su debut en Fórmula 1 y es un territorio especial, dado que allí forjó gran parte de su carrera en categorías menores con equipos holandeses como Van Amersfoort y MP Motorsport.

Dentro de Alpine, Colapinto está bajo observación permanente. Más allá de los recursos que aporta al equipo, necesita resultados para sostenerse como titular hasta fin de temporada. La exigencia será máxima, pero también la motivación: Zandvoort le ofrece un entorno que conoce bien y en el que intentará dar un golpe de efecto para encaminar su futuro en la categoría reina.

