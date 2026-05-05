El fiscal Gerardo Pollicita rechazó hoy el pedido de la diputada Marcela Pagano para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete Manuel Adorni, al considerar que no existen riesgos procesales que justifiquen una medida de arresto, en el marco de una investigación judicial en curso por enriquecimiento ilícito.

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Según el dictamen, la fiscalía concluyó que no se verifican los “extremos necesarios” para ordenar una detención, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. No obstante, dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas alternativas, entre ellas la prohibición de contacto con determinados testigos.

En paralelo, la Justicia dispuso el peritaje del teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien declaró ayer, con el objetivo de verificar los presuntos mensajes e intercambios que habría mantenido con Adorni y con su esposa, Bettina Angeletti.

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El pedido de detención había sido presentado por Pagano en base a la denominada “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que contempla la prisión preventiva para funcionarios o ex funcionarios ante la posibilidad de influir en una causa a partir de vínculos residuales con el Estado.

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En ese sentido, la legisladora argumentó que Adorni tendría “capacidad estructural” para obstaculizar la investigación, especialmente tras la declaración de Tabar, quien aseguró haber recibido presiones antes de testificar.

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Por otra parte, en el marco de las próximas diligencias, está prevista mañana la declaración de Leandro Miano, vinculado a una de las personas que intervino en la operación de compra-venta de un departamento del funcionario en el barrio porteño de Caballito.

Fuente: con información de Noticias Argentinas