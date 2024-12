Luego del sorteo que se realizó en Miami durante los últimos días, la FIFA dio a conocer el calendario completo del Mundial de Clubes que se desarrollará en 12 estadios distintos de Estados Unidos desde el 14 de junio hasta el 13 de julio del 2025.

El partido inaugural será entre el Inter Miami de la MLS y el Al Ahly de Egipto en el Hard Rock Stadium de Miami el 14 de junio a las 20:00 (22:00 de Argentina), en un duelo correspondiente al Grupo A. Al día siguiente, el domingo 15, se llevarán a cabo otros cuatro compromisos de las tres primeras zonas.

Por el lado de los argentinos, el estreno de Boca Juniors será el 16 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami ante Benfica de Portugal, a partir de las 20:00 de Argentina. El siguiente juego por el Grupo C lo afrontará el 20 de junio contra Bayern Múnich de Alemania también en la sede de Miami, pero con el inicio a las 23:00 de Argentina. El cierre llegará el 24 de junio contra el Auckland City FC de Nueva Zelanda en el Geodis Park de Nashville (17:00 de Argentina).

River, por su parte, abrirá su grilla de acción el 17 de junio frente al Urawa Red Diamonds de Japón en el Lumen Field de Seattle (17:00 de Argentina). Su partido siguiente se desarrollará en el Rose Bowl Stadium de Los Angeles contra el Monterrey de México el 21 de junio (23:00 de Argentina) y bajará la persiana del Grupo E contra el Inter Milán de Italia el 25 de junio nuevamente en Seattle (23:00 de Argentina).

Los octavos de final del certamen se celebrarán entre el 28 de junio y el martes 1 de julio. Si consiguiera avanzar como líder del Grupo C, el Xeneize chocaría contra el segundo del D (Flamengo de Brasil, Espérance Sportive de Túnez, Chelsea de Inglaterra y León de México) ese sábado 28 en el Bank of America Stadium de Charlotte desde las 18:00 de Argentina. Si logra sacar pasaje como segundo de la zona C, Boca iría contra el líder del D el 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 18:00 de Argentina.

En el caso del Millonario, su hipotético camino en octavos de final en caso de clasificar como puntero de la zona E sería con el escolta del F (Fluminense de Brasil, Borussia Dortmund de Alemania, Ulsan HD de Corea del Sur y Mamelodi Sundowns FC de Sudáfrica) el 30 de junio en el Bank of America Stadium de Charlotte a partir de las 17:00. Si fuese segundo de su grupo, chocaría contra el puntero del mencionado Grupo F el 1 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta desde las 23:00 de Argentina.

Los cuartos de final serán el 4 y 5 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el MetLife Stadium de New York, Camping World Stadium de Orlando y el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Las semifinales se celebrarán el 8 de julio y 9 de julio ambas en el MetLife Stadium de New York a partir de las 17:00 de Argentina. La gran final será en ese mismo estadio el 13 de julio a partir de las 17:00.

La FIFA informó que la fase inicial de venta de entradas para los 48 partidos de la fase de grupos se abrirá el próximo jueves 19 desde las 12:00 de Argentina por intermedio del sitio web de FIFA.com/tickets, donde los aficionados ya pueden registrarse.

EL CALENDARIO DEL MUNDIAL DE CLUBES

• FASE DE GRUPOS

14 DE JUNIO

Inter Miami vs. Al Ahly FC (Hard Rock Stadium, Miami)

15 DE JUNIO

Bayern Múnich vs. Auckland City FC (TQL Stadium, Cincinnati)

París Saint Germain vs. Atlético Madrid (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Palmeiras vs. Porto (MetLife Stadium, New York)

Botafogo vs. Seattle Sounders (Lumen Field, Seattle)

16 DE JUNIO

Chelsea vs. León (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Boca vs. Benfica (Hard Rock Stadium, Miami)

Flamengo vs. Espérance Sportive (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

17 DE JUNIO

Monterrey vs. Inter de Milán (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Fluminense vs. Borussia Dortmund (MetLife Stadium, New York)

Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns (Inter&Co Stadium, Orlando)

River Plate vs. Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

18 DE JUNIO

Pachuca vs. FC Salzburgo (TQL Stadium, Cincinnati)

Real Madrid vs. Al Hilal (Hard Rock Stadium, Miami)

Manchester City vs. Wydad AC (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Juventus vs. Al Ain FC (Audi Field, Washington D.C.)

19 DE JUNIO

Inter Miami vs. Porto (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

París Saint Germain vs. Botafogo (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Palmeiras vs. Al Ahly FC (MetLife Stadium, New York)

Seattle Sounders vs. Atlético Madrid (Lumen Field, Seattle)

20 DE JUNIO

Boca Juniors vs. Bayern Múnich (Hard Rock Stadium, Miami)

Leon vs. Espérance Sportive (Geodis Park, Nashville)

Benfica vs. Auckland City FC (Inter&Co Stadium, Orlando)

Flamengo vs. Chelsea (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

21 DE JUNIO

Borussia Dortmund vs. Mamelodi Sundowns FC (TQL Stadium, Cincinnati)

River Plate vs. Monterrey (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Fluminense vs. Ulsan HD (MetLife Stadium, New York)

Inter de Milán vs. Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

22 DE JUNIO

Manchester City vs. Al Ain FC (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

Real Madrid vs. Pachuca (Bank of America Stadium, Charlotte)

Juventus vs. Wydad AC (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

FC Salzburgo vs. Al Hilal (Audi Field, Washington D.C.)

23 DE JUNIO

Atlético Madrid vs. Botafogo (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Inter Miami vs. Palmeiras (Hard Rock Stadium, Miami)

Porto vs. Al Ahly FC (MetLife Stadium, New York)

París Saint Germain vs. Seattle Sounders (Lumen Field, Seattle)

24 DE JUNIO

Benfica vs. Bayern Múnich (Bank of America Stadium, Charlotte)

Boca Juniors vs. Auckland City FC (Geodis Park, Nashville)

Flamengo vs. León (Camping World Stadium, Orlando)

Chelsea vs. Espérance Sportive (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

25 DE JUNIO

Borussia Dortmund vs. Ulsan HD (TQL Stadium, Cincinnati)

Monterrey vs. Urawa Red Diamonds (Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

Fluminense vs. Mamelodi Sundowns FC (Hard Rock Stadium, Miami)

River Plate vs. Inter de Milán (Lumen Field, Seattle)

26 DE JUNIO

Pachuca vs. Al Hilal (Geodis Park, Nashville)

Juventus vs. Manchester City (Camping World Stadium, Orlando)

Real Madrid vs. FC Salzburgo (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

Wydad AC vs. Al Ain FC (Audi Field, Washington D.C.)

OCTAVOS DE FINAL

28 de junio: 1A vs. 2B (Lincoln Financial Field, Philadelphia) Partido 49

28 de junio: 1C vs. 2D (Bank of America Stadium, Charlotte) Partido 50

29 de junio: 1B vs. 2A (Mercedes Benz Stadium, Atlanta) Partido 51

29 de junio: 1D vs. 2C (Hard Rock Stadium, Miami) Partido 52

30 de junio: 1E vs. 2F (Bank of America Stadium, Charlotte) Partido 53

30 de junio: 1G vs. 2H (Camping World Stadium, Orlando) Partido 54

1 de julio: 1H vs. 2G (Hard Rock Stadium, Miami) Partido 55

1 de julio: 1F vs. 2E (Mercedes Benz Stadium, Atlanta) Partido 56

CUARTOS DE FINAL

4 de julio: Ganador P49 vs. Ganador P50 (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

4 de julio: Ganador P53 vs. Ganador P54 (Camping World Stadium, Orlando)

5 de julio: Ganador P51 vs. Ganador P52 (Mercedes Benz Stadium, Atlanta)

5 de julio: Ganador P55 vs. Ganador P56 (MetLife Stadium, New York)

SEMIFINALES

8 de julio (MetLife Stadium, New York)

9 de julio (MetLife Stadium, New York)

FINAL

13 de julio (MetLife Stadium, New York)

Fuente: Infobae