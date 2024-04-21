river boca

De la mano de Merentiel y Cavani, Boca eliminó a River
El "Millonario" se adelantó en el marcador, pero el "Xeneize" tuvo respuesta desde los goleadores uruguayos y se impuso 3-2 por los cuartos de final de la Copa de la Liga.
El "Millonario" se adelantó en el marcador, pero el "Xeneize" tuvo respuesta desde los goleadores uruguayos y se impuso 3-2 por los cuartos de final de la Copa de la Liga.
Se desarrollará en 12 estadios distintos de Estados Unidos desde el 14 de junio hasta el 13 de julio del 2025. El primer partido de Boca será el 16 de junio, y el de River el 17.
Se trata de Nicolás Ramírez, que tuvo un escandaloso error en el cruce entre Estudiantes y Platense.
Boca - River: ¿Cuántas copas internacionales tiene cada uno?