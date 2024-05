La rivalidad entre Boca y River se extiende en todos los ámbitos deportivos, y en este caso toca abordar uno de los puntos centrales: la cantidad de copas internacionales que tienen estos grandes conjuntos argentinos.

River Plate

River Plate es, sin dudas, el segundo club más grande de Argentina, ya que en su haber hay nada menos que títulos internacionales divididos en 1 Intercontinental, 4 Libertadores, 1 Sudamericana, y variedad de otras consagraciones.

Si bien los fanáticos riverplatenses afirman que su equipo es superior a Boca Juniors, los laureles internacionales no respaldan tales palabras, aunque sí es cierto que en 2018 le ganaron la final más importante de la historia.

Intercontinental

La única Intercontinental de su historia la obtuvieron en el año 1986 luego de vencer al Steaua Bucarest, un equipo rumano que consiguió su plaza tras ganarle al Barcelona la final de la Champions League.

Las noticias de River de aquella época indicaban que sería una final muy reñida, pero en la alineación destacaba la presencia de Nery Pumpido, Oscar “Cabezón” Ruggeri, Héctor “El Negro” Enrique, Américo Rubén “Tolo” Gallego, Norberto “Beto” Alonso, y más. Con todos estos grandes jugadores, y varios más entre los suplentes, River le pudo ganar por 1-0 para conseguir su primer y, hasta el momento, único título Intercontinental.

Libertadores

Por el lado de la Copa Libertadores, es uno de los torneos favoritos de River Plate, puesto que se lo adjudicaron en los años 1986, 1996, 2015 y 2018. Las pre 2000 tuvieron como protagonistas a “El Bambino” Veira y Ramón Díaz como directores técnicos. En la Libertadores de 1986 vencieron a América de Cali por 2-1, y, curiosamente, en la de 1996 se enfrentaron al mismo club y ganaron con el mismo resultado global.

La llegada de Gallardo terminó siendo una de las noticias de River más importantes, y es que el historial en competiciones internacionales se tornó muy favorable para los riverplatenses. En el 2015 eliminaron a los Xeneizes en octavos de final, con 1-0 en la ida y el histórico suceso del gas pimienta en la vuelta.

La del 2018 es la más recordada y querida por los fanáticos de River, puesto que les ganaron a los eternos rivales con el mítico resultado 3-1. De esta manera, la famosa “final eterna” terminó en manos del conjunto riverplatense, logrando algo que siempre atormentará a los fanáticos boquenses.

Sudamericana

La Sudamericana de 2014 significó el quiebre de una muy mala racha a nivel internacional, porque River llevaba más de 15 años sin conseguir un título fuera del país. Para hacerlo, eliminaron a Boca en semifinales y derrotaron en la final a Atlético Nacional.

Otras Copa Interamericana 1987 Supercopa 1997 Recopa Sudamericana 2015 Suruga Bank Championship 2015 Recopa 2019.



Boca Juniors

Boca Juniors es uno de los clubes más grandes del continente, siendo conocido a nivel global gracias a sus conquistas y la marcada influencia de jugadores como Maradona y Riquelme. Posee 18 títulos internacionales, que se dividen en:

Intercontinentales

El CABJ consiguió nada menos que 3 títulos intercontinentales, siendo uno de los tres equipos más ganadores de Sudamérica junto con Peñarol y Nacional. La primera Intercontinental la obtuvieron en 1977 tras vencer a Borussia Mönchengladbach, la segunda se dio por 2-1 ante Real Madrid, y en el 2003 tuvieron que derrotar al Milan en la tanda de penales.

Sin dudas la más recordada y quizá complicada fue la del 2000 vs el Madrid, pues en el conjunto español jugaba Casillas, Roberto Carlos, Figo, Guti, Raúl, y más.

Libertadores

La cantidad de copas Libertadores de Boca Juniors asciende a nada menos que 6, siendo una menos que Independiente. La competencia sudamericana más importante terminó en las manos de Boca en los años 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007. 3 de estas Libertadores son responsabilidad de Carlos Bianchi, 2 tienen como protagonista a Juan Carlos “Toto” Lorenzo, y la restante corresponde a Miguel Ángel Russo.

Si bien podrían haber llegado a las ansiadas 7 Libertadores, cayeron en 3 finales, una ante Corinthians, otra ante River Plate, y la última vs Fluminense.

Sudamericanas

La Copa Sudamericana no es de las favoritas de los Xeneizes. No obstante, se la adjudicaron en 2 oportunidades, una en 2004 ante Bolívar, y otra en 2005 vs Pumas de México.

En el 2004 tuvieron que ganarle a Bolívar nada menos que en Bolivia, y en 2005 se sometieron a una tanda de penales que concluyó con Roberto “el Pato” Abbondanzieri como gran responsable de la coronación.

Otras Supercopa 1989 vs Independiente Recopa Sudamericana 1990 vs Atlético Nacional de Medellín Copa Master 1992 Copa de Oro Nicolás Leóz vs Atlético Mineiro



Además, ganaron la Recopa Sudamericana 2005 vs Once Caldas, 2006 vs San Pablo, y 2008 vs Arsenal.