La Feria TRI volverá a reunir a emprendedores, artistas y diseñadores marplatenses en una nueva edición que se llevará a cabo este domingo 7 de junio en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650. La propuesta podrá visitarse de 16 a 22 con entrada libre y gratuita.

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Consolidada como uno de los espacios de referencia para la producción independiente local, la feria ofrecerá una selección de 30 stands especialmente curados, donde el público podrá conocer y adquirir creaciones originales desarrolladas por proyectos de la ciudad.

Entre las propuestas habrá indumentaria y accesorios de autor, cerámica, objetos de decoración, ilustraciones, arte gráfico, stickers, publicaciones independientes y una amplia variedad de productos elaborados en pequeña escala.

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Además del recorrido por los distintos espacios, los asistentes podrán disfrutar de la propuesta gastronómica de Club TRI, que incluirá opciones para merendar o cenar en un ambiente distendido acompañado por música y actividades especiales.

Como parte de la previa del evento, la organización lanzó un sorteo a través de sus redes sociales. Quienes participen podrán acceder a premios como una merienda o una cena para dos personas siguiendo las consignas publicadas en el perfil oficial de Instagram de la feria.

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La iniciativa busca seguir fortaleciendo el circuito creativo local y generar un espacio de encuentro entre productores independientes y el público marplatense.