La Feria TRI vuelve con su edición navideña y más de 40 stands que desplegarán una amplia variedad de diseño, gráfica, arte y objetos vintage. La jornada ofrecerá accesorios, indumentaria, cerámica, impresos, posters, stickers, papelería, juegos de mesa, decoración y piezas utilitarias, entre otras propuestas ideales para quienes buscan regalos originales o producciones locales.

En lo gastronómico, la feria permitirá desde merendar o cenar y beber algo, con una oferta variada.

La programación sumará un DJ set, un acústico en vivo de Hipodérmica y sorteos especiales: dos canastas navideñas con productos de diseño y un pase para todos los shows de Club TRI durante 2026.

La entrada es libre y gratuita, y todas las novedades pueden seguirse en @ferias.tri en Instagram.

