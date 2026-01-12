La Feria TRI tendrá su edición de enero en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, con una propuesta abierta al público que invita a recorrer lo mejor del diseño independiente, la gráfica, el arte y la música en un mismo espacio.

Ads

Puede interesarte

El evento se desarrollará de 18 a 00, con entrada libre y gratuita, y reunirá a más de 40 stands de diseño, arte y objetos vintage. El público podrá encontrar una amplia variedad de propuestas que incluyen accesorios, indumentaria, cerámica, impresos, pósters, stickers, papelería, juegos de mesa, objetos de decoración y utilitarios, entre otras categorías.

Además de la oferta creativa, la feria contará con patio de comidas y DJ set en vivo durante toda la jornada, generando un clima ideal para pasear, comprar y disfrutar en un ambiente distendido y cultural.

Ads

La Feria TRI se consolida así como un punto de encuentro para emprendedores, artistas y público general, promoviendo la producción local y el consumo cultural independiente en la ciudad.

Para más información y novedades, se puede seguir la cuenta @ferias.tri en Instagram.

Entrada libre y gratuita.

Ads