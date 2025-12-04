La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata acompañó la propuesta de creación de una Reserva Provincial para proteger el corredor costero sur, en el marco de un encuentro con representantes de asambleas vecinales y organizaciones comunitarias. La reunión fue encabezada por el decano, Enrique Andriotti Romanín, en el Centro de Atención al Visitante de Chapadmalal.

El objetivo del encuentro fue dialogar sobre el anteproyecto que busca declarar el corredor costero como Reserva Provincial natural, cultural, geológica y paleontológica y analizar posibles articulaciones con grupos de investigación y extensión de la Facultad y de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Participaron autoridades y referentes académicos, entre ellos la directora del Departamento de Sociología, Belén Capitán; la coordinadora del Grupo de Estudios Sociourbanos, María Laura Canestraro; el coordinador del Departamento de Antropología, Joan Portos; y la secretaria de Coordinación, Marcela Luca. Por parte de la comunidad vecinal estuvieron presentes Mariana Pontano, Malaïka Nagel, Bruno Collaud, Agnès Coiffard, María Ángel Cacciutto y Roberto Cittadini.

Durante el intercambio, los vecinos expresaron su preocupación por el avance de proyectos privatizadores, el deterioro del patrimonio y la pérdida de espacios públicos, especialmente ante la posible privatización de las últimas playas públicas del sector. En ese marco, compartieron las acciones colectivas que impulsan en torno al cuidado ambiental, la educación y el turismo comunitario, bajo la consigna de “playas públicas y naturales”.

El anteproyecto de Reserva, ya presentado ante organismos provinciales, se concibe como una herramienta estratégica de protección ambiental y patrimonial, sustentada en estudios científicos interdisciplinarios y en la experiencia comunitaria. La iniciativa incluye además un porfolio elaborado por los vecinos.

La comunidad manifestó su inquietud frente a modelos de desarrollo extractivistas e inconsultos que afectan derechos colectivos y el entramado social y productivo local. En ese sentido, se proyectó la realización de nuevos encuentros entre la comunidad académica y los vecinos para promover el debate y favorecer la participación informada.

Finalmente, las autoridades de la Facultad expresaron su acompañamiento a las demandas de la comunidad, su aval al anteproyecto de Reserva y su disposición a fortalecer líneas de trabajo conjunto con los Departamentos de Sociología, Antropología, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación y Ciencias Políticas.