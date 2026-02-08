La plataforma de streaming dio a conocer este viernes el tráiler oficial de Parque Lezama, una nueva producción filmada en Argentina que traslada a la pantalla grande la obra teatral del mismo nombre que fue un fenómeno en el teatro nacional.

Ads

Dirigida y escrita por Juan José Campanella, la película mantiene al elenco que logró una década de funciones exitosas en las tablas, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco como protagonistas.

El avance muestra por primera vez a los personajes fuera del escenario, en el histórico parque porteño que da título al film, donde dos hombres muy diferentes construyen una amistad poco convencional entre risas, emociones y reflexiones sobre la vida.

Ads

La producción tendrá un estreno escalonado: llegará primero a ciertos cines argentinos el 19 de febrero y después estará disponible para todo el mundo en Netflix el 6 de marzo.

Con esta apuesta, la plataforma sigue fortaleciendo su relación con el cine argentino y trae al público una historia que combina humor, nostalgia y humanidad, conservando el espíritu que la obra teatral construyó durante años sobre las tablas.

Ads