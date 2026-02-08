La exitosa obra teatral “Parque Lezama” llega al cine con una adaptación producida por Netflix
La pelicula argentina dirigida por Juan José Campanella presentó su primer adelanto audiovisual esta semana, anticipando una historia centrada en el vínculo entre dos hombres mayores, ambientada en un espacio emblemático porteño y basada en un fenómeno teatral que llegará primero a salas locales y luego al streaming.
La plataforma de streaming dio a conocer este viernes el tráiler oficial de Parque Lezama, una nueva producción filmada en Argentina que traslada a la pantalla grande la obra teatral del mismo nombre que fue un fenómeno en el teatro nacional.
Dirigida y escrita por Juan José Campanella, la película mantiene al elenco que logró una década de funciones exitosas en las tablas, con Luis Brandoni y Eduardo Blanco como protagonistas.
El avance muestra por primera vez a los personajes fuera del escenario, en el histórico parque porteño que da título al film, donde dos hombres muy diferentes construyen una amistad poco convencional entre risas, emociones y reflexiones sobre la vida.
La producción tendrá un estreno escalonado: llegará primero a ciertos cines argentinos el 19 de febrero y después estará disponible para todo el mundo en Netflix el 6 de marzo.
Con esta apuesta, la plataforma sigue fortaleciendo su relación con el cine argentino y trae al público una historia que combina humor, nostalgia y humanidad, conservando el espíritu que la obra teatral construyó durante años sobre las tablas.
