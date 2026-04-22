La iniciativa, impulsada por el Teatro Tronador junto al Complejo Teatral de Buenos Aires, combina clases virtuales con instancias presenciales en distintos espacios culturales, entre ellos las instalaciones de WAM.

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El proyecto apunta a la capacitación técnica y profesional en áreas clave del teatro.

Con un esquema de cursada híbrida, la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT) desarrolla sus contenidos principalmente en modalidad virtual, con clases de lunes a viernes a la mañana, lo que permite ampliar el acceso a estudiantes de toda la región.

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A su vez, la propuesta se complementa con encuentros presenciales en Mar del Plata, generando instancias prácticas fundamentales para el aprendizaje de los oficios teatrales.

El programa académico contempla un recorrido formativo estructurado en etapas, que incluye un ciclo inicial de formación general y posteriormente una especialización en áreas como escenografía, multimedia escénica y vestuario y caracterización. De esta manera, se busca ofrecer una mirada integral del proceso creativo y técnico que implica una producción teatral.

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La puesta en marcha de la escuela marca un paso importante para el desarrollo cultural local, ya que no solo acerca herramientas de formación profesional, sino que también fortalece el vínculo entre la escena marplatense y los principales circuitos teatrales del país.

Con las clases ya en funcionamiento y una modalidad que combina virtualidad y presencialidad, la Escuela de Oficios Teatrales se posiciona como un nuevo espacio de capacitación para quienes buscan insertarse o perfeccionarse en el mundo del teatro, ampliando las oportunidades en una ciudad con fuerte tradición escénica.